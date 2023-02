Mejor no cargar con penas borrosas. Mejor seguir, no sentir que alguien te debe algo que quizá no te deba. Mejor avanzar porque solo así es probable que vuelvas al lugar del que no debiste irte. Diego Jiménez vuelve a vestir de blanquiazul. Se siente cómodo con el escudo. En Murcia, con el UCAM, mantenía el contacto con el capitán del Hércules, uno casi semanal. Nadie tiene que explicarle lo que va a encontrarse en su regreso, y eso es determinante en una entidad con esta.

El central, castellano serio, hombre de fútbol, agradece sobremanera que la dirección deportiva le llamara por teléfono el lunes a pesar de no haberle ofrecido la renovación en verano. «Agua pasada no mueve molino. El fútbol no tiene memoria. Lo que cuenta no es cómo se produjo mi salida… Lo importante es que estoy de vuelta y eso me pone muy contento. Me tengo que adaptar a una nueva forma de trabajo, a un nuevo grupo, y cuanto antes lo haga, mejor. Eso es lo único en lo que pienso ahora, el verano me queda muy lejos», explica el quinto refuerzo invernal de Lolo Escobar.

«Todo en la vida pasa por algo. Al final vuelvo a estar aquí y eso es lo que a mí me vale. Entendí mi situación en verano. Cuando las cosas no acaban bien, es normal que quien llegue quiera darle un aire nuevo a la plantilla. El destino me ha devuelto aquí y eso es lo que cuenta, me marché sin rencor, lo entendí perfectamente y ahora estoy muy contento», aduce Diego Jiménez con el semblante tranquilo y los ojos amables.

La destitución de Molo, para quien era insustituible, le relegó a un segundo plano. Unos se adaptan a la invisibilidad y otros se rebelan contra ella. Él es de los segundos, a pesar de que dar el paso de salir del UCAM no fue agradable.

«Salir de los clubes en plena Liga siempre es difícil. Los últimos días han sido complicados por la incertidumbre que genera irse a mitad de año, pero me hizo muy feliz la llamada de Paco (Peña) porque me daba la posibilidad de volver a un equipo en el que creo que hice un buen papel a título personal, aunque al final no se lograra el objetivo. Vengo con ganas de ayudar, de sumar y de rematar lo que dejamos sin acabar el año pasado», advierte el zamorano.

Tendrá que pelear por hacerse un hueco en el once titular, pero su versatilidad, su capacidad para adaptarse con relativa solvencia al centro y al lateral de la zaga, le da una mínima ventaja. «La competencia es clave para todo, en lo individual y en lo colectivo. Si es sana, y yo creo que aquí lo va a ser porque todos queremos lo mismo, se beneficia todo el mundo, el primero el equipo. Sé que ni Roger (Riera), ni Mario (Gómez) ni Dani (Marín) me lo van a poner fácil, pero estoy listo para disputarles el puesto a los tres, que son centrales estupendos», subraya.

La situación clasificatoria actual no supone un problema para quien el año anterior anotó cuatro goles, el último de ellos vital para que el Hércules terminara jugando la promoción. «Esta categoría es complicada, pero yo a este equipo le veo capaz de casi todo. A diferencia del año pasado, este Hércules va de menos a más y esos son los proyectos que, como ya vimos la campaña anterior, acaban subiendo. Lo importante es estar bien en el tramo final y nosotros estamos en ese camino», advierte sintiéndose ya uno más.

«Todo ha sido positivo desde que llegué. He visto a un entrenador exigente, metódico, que está muy encima del grupo, que es fantástico, la verdad. Me ha hecho sentir uno más desde el primer minuto», agradece el central.