Paco Peña dejó las cosas claras en su comparecencia en el Rico Pérez para valorar el cierre del mercado de invierno que ha traído cinco caras nuevas a la plantilla de Lolo Escobar. El secretario técnico del Hércules asume toda la responsabilidad para la bueno y para lo malo tanto de la planificación deportiva, de las nuevas entradas y de las salidas. Peña incidió en que las decisiones son suyas y de nadie más. Como mucho accedió a reconocer que fueron acordadas con Escobar.

«El máximo responsable de los fichajes soy yo. El que dice quien entra y no entra soy yo. En esta última ventana me he sentado con el míster para decidir los perfiles. Intento ir de la mano con él, pero la última decisión la tomo yo, me da igual lo que piensen otros», señaló el director deportivo del Hércules, poniendo en valor el cargo para el que fue contratado en el conjunto blanquiazul.

Peña se mostró satisfecho por el mercado de invierno y reconoció que habló con Ander Vitoria y con Sergio Marcos para abrirles la puerta a una posible salida. «El equipo estaba cojo en la defensa y empezamos con esa posición antes de que se abriera el mercado. Se habló con Ander para poder salir porque aquí no iba a tener los minutos que quería y así se lo hicimos saber. Hemos estado en contacto continuo con su agente y con él pero al final no se dio la oportunidad y se queda. Para nosotros Ander es el mejor, tiene seis meses por delante para empezar, para ver ese Ander que nosotros conocemos y solo falta que el míster le de esa confianza y esos minutos que pide pero que también tiene que tocar la puerta para poder dársela»., señaló Peña, convencido de que resurgirá: «Él quiere meter muchos goles en el Hércules, está comprometido desde que firmó aquí y no hay más que hablar».

El secretario técnico considera que no le ha faltado la guinda de fichar a un delantero: «Nosotros jugamos con dos delanteros y ahora tenemos tres. Es verdad que estábamos abiertos hasta el último momento a traer uno si salía Ander, pero al final estamos contentos con lo que hemos traído. Hemos dado opciones para que se puedan ir algunos jugadores (Ander y Sergio Marcos) pero a final se quedan para sumar y ayudar al equipo en todo momento». «Con Sergio Marcos hablamos para explicarle la situación. También le transmití que estábamos muy contentos con él, pero que si encontrara algo nosotros no le íbamos a poner ningún problema», señaló Peña, que no le preocupa que se pueda enturbiar la relación en el vestuario: «Estoy muy tranquilo con los dos. Sergio es un tipo espectacular y lo demuestra cuando juega y cuando no, y con Ander igual, está súper comprometido con el proyecto y consciente de que siempre ha marcado goles».

Peña destacó que la gran labor que está realizando Lolo Escobar: «Es el principal fichaje. Ha hecho que la plantilla empiece a creer otra vez, veníamos de una dinámica muy mala y solo hemos retocado el equipo para mejorarlo y que haya la competitividad que queríamos».

También habló de la destitución de Ángel Rodríguez: «Estábamos muy contentos con él, fuimos a Teruel para ser líderes, pero a partir de ahí el equipo se cayó. Por más que analizábamos todo hubo un momento que a veces no tenía culpa. Su mensaje después no calaba en la plantilla y por eso se tomó la decisión».

El secretario técnico es optimista y tiene claro que el equipo estará arriba: «Siempre he confiado en que vamos a estar en la zona de play off. Ahora mismo hay que ir partido a partido. Estamos cerca pero me centro en el día a día y sumar todo lo posible cada domingo».

Para Peña comenzar la planificación de la plantilla no ha supuesto ningún problema. «Al margen de que pudiéramos empezar más o menos tarde estábamos trabajando igual. Parece que no se trabaja porque están las persianas bajadas, pero estábamos contratando jugadores. Muchos estaban apalabrados hasta que se diera luz verde a todo», aseguró el excapitán del Hércules. «Ya estoy trabajando de cara al año que viene si sigo, yo dejaré mis cosas puestas. Si puede cerrar cosas lo haré y espero hacerlo de aquí al final de temporada».

Por último, reconoció que pudo haberse equivocado, especialmente con Diego Jiménez. «En un momento dado no entraba en los planes, a lo mejor yo me equivoqué, pero ya es a toro pasado. Al final en una planificación te puedes equivocar. Incluso apostando fuerte por un jugador puedes fallar». «Ahora tenemos seis meses para los jugadores que están teniendo buena dinámica lo hagan como hicieron en otros equipos».