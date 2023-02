Lolo Escobar ultima los preparativos para el encuentro de este domingo en el Rico Pérez (12.00) ante el Prat. Para ese encuentro el técnico del Hércules dispone de toda la plantilla excepto el lesionado Nico Espinosa y el sancionado César Moreno. Después de más de dos meses, Harper regresará a una convocatoria.

El técnico blanquiazul considera positivo el balance tras el mercado de invierno con la incorporación de cinco caras nuevas a la plantilla. «Estoy contento con el equipo que se ha quedado. Casi todas las cosas que teníamos en mente están, algunas ha habido que esperarlas porque teníamos claro lo que queríamos. Estoy contento porque tenemos dos jugadores por puesto, en algunos incluso triplicamos. A mi me gustan las plantillas largas», afirma Lolo, que también habló de la situación de Ander Vitoria, que finalmente se queda en el Hércules. «Se ha cerrado el mercado y es un jugador del Hércules y como tal hay que tratarlo. Es uno más para todo. Como sigue es un activo más para la primera plantilla», afirmó el técnico.

¿Estamos a un partido, a dos puntos? No me importa, me preocupan los tres puntos de esta jornada

Preguntado por la situación en la que queda después incluso de hablar con el delantero para dejarle marchar, Lolo fue claro: «Yo no quiero tener buenos jugadores, quiero tener jugadores que crean en lo mismo que creo yo. Quiero gente intensa, que mate, que corra, que peleen por el último balón en el último segundo de la temporada. Y eso es lo que le pide a Ander y a todos. Los jugadores que son intensos y me están dando todo eso están contando. Otros tienen que mejorarlo. Es un proceso en el que tenemos muy poco tiempo y que tengo que tirar para adelante con los que yo considero que creen más en mis ideas. Son los términos en los que yo me dirijo a mi plantilla».

Hemos aumentado la competitividad y tenemos más banquillo y grada. Será bonito que haya tortas para jugar

El técnico del Hércules está muy satisfecho por los movimientos realizados:«Estoy contento porque en un mercado como el invernal que es complicadísimo en el que lo que tú quieres te lo tienen que dejar salir y lo que te van a ofrecer es porque no lo quieren, hemos conseguido acertar. Dentro de eso estoy muy contento porque son casi todo primeras opciones. Ha aumentado la competitividad, tenemos ahora mucho más banquillo y es fundamental para la segunda vuelta».

La defensa ha sido la posición más reforzada. «Es bonito que ahora haya tortas por jugar en defensa porque ha habido partidos en los que no había más. Tenemos cantidad y calidad, hay minutos y partidos para todos. Ahora el problema es mío para saber interpretar el estado de forma de los jugadores». En cuanto a Dani Marín, que en Badalona ya no fu e titular, Lolo tiene claro que sigue contando con él: «Dani Marín es un ejemplo de cabeza bien amueblada para la edad que tiene. Sabe que seis jornadas después está en una situación mejor a cuando yo llegué. Tiene que entenderlo, es un jugador de la primera plantilla y estoy muy contento con él y su rendimiento. En Badalona no lo saqué porque era un campo en el que necesitaba más contundencia y Mario (Gómez) es el que central que más me aportaba eso. Una decisión pensando en el rival como las que me quedan de aquí al final. Tendré que tomar decisiones que no agradarán a nadie pero que al final las hago pensando en ganar el partido».

Lolo avisó sobre el encuentro del domingo y recalcó que no mira la clasificación: «Tenemos un partido ante un rival en una dinámica muy buena que de seis partidos ha perdido uno y no voy a mirar nada más. Tengo mi hoja de ruta, sé los puntos que tenemos que hacer para estar donde queremos y me da igual el posicionamiento que tengamos ahora o que la gente se ponga nerviosa. Intento transmitirles a los jugadores que no miren la clasificación porque no es bueno. Queremos los tres puntos del domingo, para mí es el último partido de la temporada y ese bucle lo quiero cada semana».