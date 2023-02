Contrariado. Feliz por la victoria, pero enfadado por el sobreesfuerzo realizado para obtenerla. A juicio de Lolo Escobar, «la tarjeta roja a Jean Paul es clarísima. Ha castigado con esa acción a sus compañeros. La primera vez que se equivocó fue culpa suya, esta ha sido mía por volverlo a poner», asegura tajante el preparador blanquiazul, que tiene muy claro que algo así no se puede volver a repetir.

«Es responsabilidad de Jean Paul entender cuándo se debe forzar una falta y, sobre todo, a qué balones y en qué zonas del campo se debe ir a pelear con todo y en cuáles no. Espero que lo aprenda... Jugar con 10 desde el minuto 25 ha reventado al grupo que, a pesar de verse en inferioridad y agotado en la segunda mitad no ha dejado de creer», ensalza el técnico extremeño, muy satisfecho con la actitud de sus futbolistas.

«El equipo se ha rehecho y se ha vaciado. Y lo que para mí también es importante, ha sabido leer el encuentro en todo momento, ha buscado el gol cuando tocaba y también ha complicado el juego a su rival cuando ya no se debía jugar más porque el trabajo estaba hecho», reconoce Escobar. «A ese fútbol también hay que saber jugar y mis jugadores lo han aprendido, por eso les felicito», dice sin esconderse el preparador de Don Benito criado en Madrid.

«La afición se ha portado de diez, pero tengo muy claro mi oficio, hoy se me aplaude por ganar y en otro momento me pitarán»

«Hemos llegado al quinto puesto, sí, y lo vamos a celebrar, pero solo hasta mañana. Esta semana tenemos un día menos de trabajo (porque el próximo encuentro de Liga, en Barcelona, cae en sábado) y estamos muy tocados físicamente por el esfuerzo tremendo», reiteró. «No dependemos de nosotros mismos y eso no se nos puede olvidar. Nosotros no tenemos margen de error, nosotros tenemos que seguir empujando hasta el final, darlo todo partido a partido, no nos queda otra», advierte Lolo Escobar, encantado con la respuesta desde la grada del Rico Pérez, que se despidió coreando el nombre del extremeño.

«El público ha estado de diez. Es lo que pedí el primer día. Que estuvieran con nosotros, que nos llevaran en volandas. Se ha demostrado que cuando lo hacen, el equipo responde bien. Tenemos que sacar ventaja de esta situación que tienen muy pocos clubes en la categoría. Que me aclamen a mí es bonito, pero le doy una trascendencia relativa. Hoy me aplauden porque están felices y otro día me pitarán porque no nos saldrán bien las cosas. Conozco mi oficio y sé verlo todo con mucha perspectiva».