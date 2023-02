Es sin duda uno de los héroes del Hércules y responsable de muchos puntos que ha conseguido el conjunto blanquiazul. La portería está bien protegida por Carlos Abad, un valor seguro. El tinerfeño apunta a Lolo Escobar como uno de los grandes responsables del enorme cambio experimentado por el Hércules desde su llegada.

¿Cómo está el equipo después de enlazar una nueva victoria?

La verdad que muy bien. Disfrutando de este buen momento y de la racha pero con ganas de más y sin bajar los brazos.

Ahora toca disfrutar de buenos momentos...

Hay que darle valor a las cosas. Ahora estamos bien, pero no hay que olvidar cuando las cosas no salían. Antes no había manera de hacer gol y ahora pasa todo lo contrario. No hay que quitar mérito a todo el trabajo que estamos haciendo. Las victorias son fruto de ello pero es momento de disfrutar porque están saliendo las cosas.

El sufrimiento está siendo máximo en cada partido...

El fútbol es esto. Casi mejor ganar así disfrutándolo y saboreándole hasta el final, pero ya es hora de que juguemos algún partido tranquilos y lo ganemos bien.

La llegada de Lolo Escobar marcó el punto de inflexión...

Ha sido un buen cambio. Lolo ha llegado y ha sabido aprovechar el trabajo que estaba hecho desde principio de temporada y sobre todo ha dado con la tecla y se está viendo en forma de resultados.

¿Hay euforia en el vestuario?

Euforia no, pero sí es verdad que no es fácil acostumbrarse a ganar. Hay que saber gestionarlo porque cuando ganas mucho fuera se hace mucho ruido igual que cuando no se gana, pero nosotros tenemos claro que hay que seguir nuestra línea de trabajo y hacer lo que el míster quiere porque es lo que nos está dando resultados.

¿Qué cambio ha sido el más llamativo desde la llegada del nuevo míster?

Un poco de todo. La principal diferencia es que desde el primer día fue muy claro. Nos dijo las cosas con claridad y ha conseguido trasladar su idea para que la entendamos y la llevemos al campo. Ha dado con la tecla porque lo que él quiere este equipo se lo puede dar.

¿Se mira ahora al primer puesto?

Tenemos órdenes del míster de que no miremos la tabla. Lo importante es al final, ahora da igual como estemos en la clasificación. Tenemos que seguir trabajando y mirar cada paso que demos. De nada sirve mirar al Teruel, te olvidas de que juegas ante el Espanyol B y te pinta la cara.

Partido a partido...

Al final no hay otra. No podemos jugar hoy el partido del sábado, es tontería pensar en otra cosa que no sea el entrenamiento siguiente.

Un filial siempre puede complicar las cosas...

Al final los filiales viven una dinámica en la que los jugadores no saben si van a estar con el filial o con el primer equipo. Hay un poco de inestabilidad y un día te puedes encontrar con el equipo al completo y otro con muchas bajas. Es un poco impredecible, por ejemplo este año han jugado cuatro porteros. Es un poco complicado en este aspecto. Yo soy partidario de pensar en nosotros mismos y no en el contrario. Si nosotros no hacemos lo que nos toca de nada sirve. Tenemos que seguir con nuestra idea de trabajo y juego.

"Sería de tontos no contar con Jean Paul en toda la temporada, pero tiene que reflexionar, nos perjudicó"

Emotivo el abrazo que le dio Lolo después de la victoria...

El míster es una persona natural que hace lo que le sale del corazón en ese momento. Yo estoy contento porque ese abrazo refleja todo el trabajo que estamos haciendo y esa liberación de conseguir resultados. Después de cada partido abrazo a cada uno de mis compañeros.

El equipo se está acostumbrando a jugar demasiados minutos con diez...

Por desgracia sí. Es verdad que es un hándicap que el domingo supimos contrarrestar pero otros partidos no nos ha salido tan bien. Es algo que hay que evitar porque estamos teniendo mucha tendencia a quedarnos con diez y a final nos resta mucho. Ese tipo de decisiones, que le puede pasar a cualquiera, condiciona el equipo y al final lo pagamos todos.

La primera medida ha sido que Jean Paul entrene con el filial...

Sé que está con el filial pero no se qué idea tendrá el míster o el club con él, pero el jugador tiene mucha capacidad para estar con nosotros y cuando ha estado nos ha aportado mucho. Sería de tontos no contar con él toda la temporada pero tiene que reflexionar. En ese tipo de situaciones y tienes que ser más inteligente y pensar más en el equipo que en ti. Nos deja con uno menos y además de da la circunstancia de que se repite cuando vuelve.

¿Qué dijo en el vestuario?

Las dos veces sabía que había hecho algo mal y que daña al equipo. Nos enfadamos con él cuando toca y seguro que ha entendido la situación.

Se encuentra en un gran momento en la portería..

Me estoy sintiendo muy bien ahora, quizás en el mejor momento de la temporada, pero hay que mantener esa forma todo el tiempo que sea posible. Es muy complicado pero ese pico de rendimiento es por el trabajo que he hecho desde que llegué.