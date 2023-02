Lolo Escobar aseguró que el calendario de lo que le queda al Hércules por delante para consolidarse en la zona alta y aspirar al ascenso es tan difícil como la remontada clasificatoria que ha realizado en los últimos dos meses, en los que ha pasado del descenso a los puestos de honor.

«Desde que tomé el reto de dirigir al Hércules todo es difícil y tiene una dificultad extrema», comentó el extremeño, quien dijo estar deseando que lleguen los duelos ante los rivales directos para conocer el verdadero nivel de su equipo.

El entrenador, que ha sumado desde su llegada 17 puntos de 21 posibles, aseguró no temer el final de la dinámica positiva «porque al final todo se acaba», pero sí dijo que le preocupa que el Hércules siga jugando bien y ofreciendo garantías en su juego este domingo en su visita al filial del Espanyol, rival directo.

«No hay pensar mucho en la racha que llevamos porque al final las dinámicas se acaban. Lo que me preocupa es que el equipo siga ofreciendo garantías y siga jugando bien. Es lo que va a soportar la dinámica en el tiempo. Lo que importa es que el domingo vayamos a jugar ante el Espanyol B y no le faltemos al respeto. Es un filial pero nosotros también estamos bien y tenemos que hacer un buen partido y sacar los tres puntos».

"Jean Paul tiene que pensar y valorar la importancia que para un chico tiene jugar en el Hércules»

El técnico recuerda la dificultad que ha tenido en cada partido: «En el primer partido tuvimos nueve bajas, en Sagunto nos pusimos 2-0... y así seguimos sumando y parece que cada semana tenemos una más difícil. Para mí todos los partidos son difíciles, es un grupo muy complicado y me está sorprendiendo gratamente el nivel que tiene y creo que pruebas nos quedan muchas todavía».

Escobar recalcó que su equipo tiene todavía mucho margen de mejora. «Para que se viera bien mi sello me gustaría acabar un partido con once porque de momento está siendo supervivencia pura y dura lo que está haciendo el Hércules. En ese sobrevivir y sacar oxígeno de donde sea nos estamos manejando bastante bien. Queremos resultados rápidos pero todavía llevamos pocas sesiones para que se vea el sello de un equipo. Exigimos resultados y todo rápido pero se necesita un periodo de tiempo. Creo que todavía nos falta para llegar al Hércules que yo quiero que sea», afirmó el técnico del Hércules.

Sobre la situación de Jean Paul, castigado a entrenar con el filial, fue claro. «He estado hablando con él casi todos los días. Es una forma de que yo me garantice y me asegure de que él va a estar un periodo de tiempo pensando en la importancia y el premio que supone para un jugador joven estar en un primer equipo como el Hércules. A veces perdemos la perspectiva de eso y hay que valorarlo. Simplemente pretendía eso, que vuelva a entrenar con el equipo B y que valore lo que tiene, que es increíble para un chaval de su edad. Espero que lo haya entendido. Son tres expulsiones en una temporada, son muchas y tiene que saber que ese tipo de comportamientos a un futbolista le van a cortar su carrera y sus ofertas. Su crecimiento está cortado porque todo el mundo le puede etiquetar, por lo que me tengo que asegurar que eso no vuelva a suceder y sobre todo que no suceda más adelante que llega lo de verdad». «Llegan los momentos de la temporada en los que tienes que llegar bien situado y es a lo que aspiramos, llegar a esos 7 ó 8 partidos lo mejor colocados posible. Para ese momento todos tienen que estar a pleno rendimiento y Jean Paul también», añadió.

El técnico se congratuló de tener ahora a casi toda la plantilla disponible y se mostró feliz por dejar en los últimos partidos la portería a cero, si bien no es algo prioritario para él. «En este deporte gana el que marca un gol más. La portería a cero no te garantiza ganar, prefiero meter un gol más, pero es una visión mía particular. Lo que da los puntos es ganar y para eso hay que marcar goles», argumentó.

Escobar restó importancia a la racha que le señala como el técnico fichado como revulsivo con mejores resultados de las últimas décadas y confió en que el equipo mantenga el tono físico mostrado en los últimos meses en la parte final del campeonato.

«No creo en los picos de forma. Estamos metiendo caña con la nutrición y el peso. El equipo ha cogido más masa muscular y ha perdido grasa», desveló. «Ahora hay que tomar decisiones, que serán admiradas u odiadas y las asumo. Pondré a los 18 que entrenen mejor y me ofrezcan más garantías de ganar el partido. Ander Vitoria y Sergio Marcos son dos jugadores más de la plantilla que tienen que ganarse un puesto. El único mensaje que mando es que voy a poner a los que estén mejor cada semana», afirmó.

"Desde tomé el reto de dirigir al equipo todo es difícil y tiene una dificultad extrema»

Sobre el dato de que es el mejor entrenador debutante del Hércules en este siglo, no le dio mayor importancia: «El halago debilita y no me gustaría debilitarme mucho en la situación en la que estamos. Me parece perfecto pero no le doy importancia. Se la doy a cada sesión, lo que veo y lo que me transmiten los jugadores. Eso es lo que me da seguridad y me hace feliz. Las pequeñas victorias que estamos consiguiendo como grupo. Eso me reconforta más que los récords personales».