Perder un partido sin merecerlo duele igual, escuece lo mismo o más, pero debería afectar menos que hacerlo con todo merecimiento. Caer después de tener ocasiones de sobra hasta para ganar ha de valer para no volver a la casilla de salida, para seguir el camino trazado, para continuar creyendo en el trabajo y en la forma de resistir, de competir, de plantar cara. La suerte es efímera, escurridiza, volátil, canalla, por eso no hay que fiarse nunca de sus abrazos. Conviene tejer debajo de ella una red para no romperte la crisma cuando te suelta.

El Hércules ha vuelto a perder. Lo hace dos meses y medio después de ver arder su estadio en una mañana que parece muy lejana... aunque no lo esté. Primera vez que los futbolistas de Lolo Escobar escuchan un pitido final sin puntuar en ocho semanas, es motivo suficiente para contenerse y no gritar, para tomarlo como lo que es: el despertar amargo de un sueño hermoso que ha durado tanto como el bien que le ha hecho al equipo, de nuevo en la pugna por ascender. Las dolencias se alivian, pero no se curan de súbito, deben cicatrizar las heridas, y las que sufría el Hércules que heredó el técnico extremeño eran profundas, de hecho aún le duran. La falta de un delantero a tiempo completo, de un especialista sin taras más o menos coyunturales forzó al preparador blanquiazul a insistir con su mejor atacante en la posición de nueve. Los blanquiazules reclamaron un penalti por mano clara dentro del área del Espanyol B en el minuto 90 de partido Funcionó contra defensas menores, más permeables, con menos trabajo táctico, pero, contra la de un claro aspirante al ascenso, hace falta más que instinto y ganas, se precisan centímetros y masa muscular, justo las dos únicas cosas de las que no puede presumir el máximo goleador del equipo alicantino. Esa estructura condicionó el juego del Hércules, obligado a ser muy preciso en la circulación para hacer llegar la pelota con una mínima ventaja a su referencia ofensiva. La decisión restó flexibilidad al ataque alicantino, que se quedó sin la superioridad (y el desahogo) que da el desborde de Alvarito en el extremo y sin, por supuesto, la búsqueda del gol con centros desde la banda en busca de un especialista dentro del área. A pesar del mayor dominio, del mimo en los recorridos cortos del cuero, de la pulcritud en la elaboración de los contragolpes, el Hércules no disparó a puerta con peligro más que una vez en la primera mitad. Lo hizo Míchel en el minuto 20 después de recibir una asistencia magnífica de Artiles que el valenciano golpeó sin la dirección deseada y se alejó del poste unos centímetros, los justos para no poner a los visitantes en ventaja. La apuesta de Alvarito como delantero dejó al equipo sin remate entre una defensa muy fuerte y con mucha movilidad Y como el infortunio se larva con la misma eficacia que los herpes, brotó sin aviso previo. Artiles recibe escorado en la banda después de una salida muy limpia desde atrás con todo el equipo proyectado en ataque, le cierran el paso, gira sobre sí mismo para encontrar una vía de escape, la que le da Mario Gómez, haciéndole una cobertura perfecta. El canario ve a su central y le cede el balón para todo vuelva a empezar. En vez de eso, el espigado defensor resbala y cae al suelo pegado a la cal. Abde, a su lado, recoge el esférico y corre hacia Carlos Abad. Encuentra la oposición de César, perfectamente situado, así que descarga su ataque en el hombre que le dobla por la derecha, Roca, hasta el que llega el exjugador de Unionistas que se ha rehecho de su traspié. Le encima y el siete del Espanyol, con un toque sutil, preciso, le cuela el balón entre las piernas y transforma el túnel en una autopista hacia el gol. La pelota rueda hasta el punto de penalti donde aparece el especialista que faltaba en la otra plantilla. Becerra entra con fuerza y decide el partido con un remate sin objeciones, inclemente, de cazador puro, y deja la estirada de Carlos Abad en mero artificio. Quedaba una hora por jugarse. Mucho objetivamente, un suspiro si no tienes justo el arma que necesitas. Harper pisó el césped con 30 minutos por delante. Alvarito regresó a su lugar natural y el Hércules unió a su sana intención y a su trabajo apreciable, herramientas, las que le da su extremo en libertad. Artiles pasó a la derecha. Todo el equipo adelantó su posición y ya solo se jugó en una mitad de la cancha, la del Espanyol. Los visitantes fueron capaces de generar acciones de gol claras, pero les faltó precisión en el último pase y, sobre todo, en los remates a portería Con el bloque volcado, Escobar retiró a César, con una amarilla, para que Maxi metiera la pierna que el cartagenero debía reservar. En su primera intervención, exceso de celo y cartulina. Cambio en vano. En el último giro, Artiles (en su tercera demarcación el mismo día) ocupó el espacio de Míchel y Luque Júnior incrementó la oferta arriba, pero ni sus regates, ni las incorporaciones explosivas de Raúl Ruiz, el más incisivo, ni la búsqueda denodada del empate dejaron recompensa esta vez, por eso, cuando el cuero tocó claramente en la mano de un defensor dentro del área justo en el minuto 90, Escobar la reclamó con un grito desgarrador. En otro fútbol, en uno cada vez más artificial, más revisionista, al colegiado le habrían recomendado recurrir al VAR para sopesar su decisión. En este de esparto, no. En este que malvive dos categorías por encima de la competición regional, la técnica únicamente la emplean los jugadores... y son muy pocos los que sacan ventaja de ella, de ahí la importancia mayúscula de saberlos seleccionar. FICHA TÉCNICA ►ESPANYOL B: Ángel Fortuño, Joan Puig, Gorjón, Lancho (Mangada 75’), Casadesus, Nabil (Kenneth 67’), Villahermosa, Roger Martínez (Català 86’), Roca (M. Carvalho 86’), Abde, Becerra. ►HÉRCULES: Carlos Abad, Roger Riera, Felipe, Maxi, Alvarito, Raúl Ruiz, Mario Gómez, Toscano, César Moreno (Maxi 67’), Retuerta, Artiles, Michel (Luque Jr. 83’), Christian Cedrés (Jack Harper 58’). ►GOLES: 1-0, Min.29: Becerra. ►ÁRBITRO: Federico Javier Saiz Villares (Palma Mallorca). T. Amarillas: para los locales Roger Martínez, Joan Puig y Mangada; y para los visitantes CésarMoreno, Maxi y Roger Riera. T. Rojas: Expulsó al entrenador del Hércules Lolo Escobar en el minuto 90. ►ESTADIO: Ciutat Esportiva Dani Jarque con un centenar de aficionados del Hércules en la grada.