Hasta aquí. Imposible disimularlo más. Hay que abrir los ojos y mirar. No se puede ocultar. Ahí está. Sí, eso que se ve en mitad del salón es un elefante. Negarlo ya es absurdo. El Hércules tiene 50 días para dilucidar su destino. En las próximas siete semanas se medirá con todos sus rivales directos en la pugna por el ascenso a Primera RFEF, que por muy altanero que se ponga Luis Rubiales, al menos existirá otra temporada más. Siete partidos, todos fundamentales, y solo uno contra un club inmerso en la pelea por no bajar, el Ebro.

El resto, seis finales de verdad a las que los alicantinos llegan sin margen de error después de caer el sábado (1-0) delante del filial del Espanyol, el séptimo en discordia en este carrusel frenético de duelos directos. Por este orden, el bloque de Lolo Escobar se enfrentará sucesivamente contra el líder Teruel, el Mestalla (3º), la Peña Deportiva (2º), el Formentera (5º), el Manresa (8º) y el Terrassa (7º).

Ni siquiera un pleno de triunfos le aseguraría tener opciones de asaltar el liderato, del que ahora le separan once puntos, así que el objetivo más realista se debe centrar en, como mínimo, asegurar la cuarta plaza en este periplo trepidante de 50 días sin respiro. Cualquier tropiezo en esta ruta acrecentará la probabilidad de continuar en la cuarta categoría el curso que viene. Es así de crudo.

Los alicantinos tienen por delante siete semanas trepidantes en las que se deciden sus opciones de ascenso con seis enfrentamientos directos

Los blanquiazules se permitieron en Barcelona la única derrota reversible, todas las demás que vengan en adelante le alejarán más y más de una meta que, después de haber encadenado 76 días invictos, algunos veían muy cerca... olvidando que se viaja a lomos de un imposible... y no hay tregua.

En el Rico Pérez se recibirá al líder (este mismo domingo, 12 horas), al filial taronja, al representante formenterano y al tarrasense; mientras que tocará desplazarse en avión para enfrentarse con el equipo de Santa Eulalia, y en autocar para jugar contra el manresano. La tercera salida será a Zaragoza con la obligación de no cometer errores en la siempre complicada cancha del Ebro, que será penúltimo o colista cuando los blanquiazules les visiten dentro de 14 días.

Lolo Escobar, expulsado frente al Espanyol B, no estará en el banquillo en un partido clave en la aspiración de ascenso

El ruego de Escobar de no mirar la clasificación tiene que ver con el vértigo que da pensar que el Hércules enfrenta el tramo decisivo de la competición en apenas 50 días. Lo hace fuera de la promoción (de la que ha estado ausente casi de manera permanente este curso) y, por si esto no añadiera suficiente ácido a la digestión, lo inicia sin el futbolista que no se ha perdido ni un solo minuto desde que debutó en la jornada 2; sin el recambio de César Moreno en el pivote, Maxi Ribero; y sin su entrenador, que tendrá que dar indicaciones a su hermano desde el antepalco. La última vez que un técnico del Hércules comandó un choque desde ese lugar, el proyecto casi salta por lo aires llevándose consigo al palco... y a sus ocupantes.

Roger Riera y el mediocentro argentino vieron en la Ciutat Esportiva Dani Jarque la quinta amarilla, así que deberán cumplir la pertinente jornada de suspensión. Aunque el club tuviera la tentación de recurrirlas, la redacción del acta no deja dudas: al central se la mostraron por cortar un ataque con la mano y al centrocampista por una entrada que el colegiado consideró «violenta» y en la que no hay manera de no apreciar contacto.

Titular indiscutible

El catalán ha formado de inicio siempre, desde que aterrizó en Alicante. Con solo dos sesiones de trabajo (después de completar la pretemporada entera con el Andorra), Ángel Rodríguez le alineó en la jornada 2. De la cola del paro a la cancha. Cayó de pie en el Rico Pérez. Estrenó la camiseta marcando un gol y dándole un punto al Hércules porque su tanto significó el empate.

20 PARTIDOS Completos ha disputado Roger Riera desde su fichaje ►El central del Hércules no se ha perdido ni un minuto de Liga desde su debut en la jornada 2. Más de 1700 minutos sobre el césped. Solo Carlos Abad, en la portería, ha disputado más que el segundo máximo goleador del equipo con 4 tantos.

Ha metido tres más, es el segundo máximo realizador del equipo, y dos de ellos resultaron clave, tanto el que le hizo al CD Ibiza en Alicante para igualar justo antes de que Nico forzara a Murúa a perforar su propia portería y diera el triunfo a los blanquiazules, como el que rubricó en Badalona a 15 minutos del final y valió tres puntos más.

Riera es capital en el equipo. Su ausencia la cubrirá Diego Jiménez. Eso supone que, para recibir al líder del grupo, Escobar tendrá que componer una dupla de centrales inédita... con todo lo que eso lleva aparejado en una jornada tan trascendente, la primera de siete.