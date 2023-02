Mañana sin margen de error, con dos centrales que nunca han jugado juntos, obligados a ganar y teniendo como rival al que es, a estas alturas de la competición, el más peligroso de todos, el líder Teruel, que solo ha perdido una vez en toda la temporada y aventaja en once puntos al Hércules, que no se puede permitir más tropiezos en su estadio si quiere seguir aspirando a lo máximo este curso.

La matinal dominical servirá para calibrar el daño causado por la derrota en Barcelona de hace una semana, la primera después de ocho jornadas sumando, cinco de ellas de tres en tres.

A pesar del pasmo que pueda dar en un primero momento recibir al mejor equipo del grupo, lo cierto es que los alicantinos han sido capaces de mejorar los números del Teruel desde el cambio de entrenador en el banquillo blanquiazul. Con Lolo Escobar, los blanquiazules han sumado un punto más que lo turolenses, que tienen en la optimización de sus goles el secreto de su éxito. Con un tanto a favor menos que Hércules han logrado once puntos más.

Su capacidad para mantener la portería a cero (doce veces esta temporada) y la facilidad alargar los duelos sin prisa ni ansiedad, convierten al cuadro de Víctor Bravo en un bloque muy sólido. Han cosechado 7 de los últimos 15 puntos y, a pesar de eso, siguen comandando la clasificación.

Las cuatros semanas sin ganar que enlazó sin ganar antes de derrotar al Alzira en Pinilla (2-1) en la jornada anterior, no quebraron la fuerza de un vestuario que hoy no podrá contar con uno de sus futbolistas importantes en ataque, Luis Carbonell, pero que recupera a su máximo realizador Stephane Emaná. El exdelantero blanquiazul, con seis dianas, vuelve al once tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, lo mismo que Eduardo Cabetas, fundamental en defensa cuando está al 100%.

Escobar, tiene ocho plazas de su once muy bien definidas. Una de ellas, la reservada para Roger Riera, se la quedará en este partido Diego Jiménez, que se estrenará como titular... y como pareja de Mario Gómez. De su conjunción dependerá buena parte de la suerte del Hércules.

Las otras dos dudas naturales (salvo que el técnico planee sorprender a su homólogo con una fórmula novedosa) se centran en la banda derecha, donde todo hace indicar que jugará Artiles, y la punta del ataque.

Jack Harper aún no está en perfecto estado, así que el preparador pacense deberá decidir si le pone de inicio hasta que le den las fuerzas o si arranca el choque con Jean Paul, que vuelve al campo en el que fue expulsado las últimas dos veces que lo pisó. No caben fallos (ni rencores), en menos de 50 días todo quedará resuelto.