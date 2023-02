Desde la soledad del antepalco los naufragios se sufren más porque se ven venir con más perspectiva. El entrenador del Hércules entró impotente en la sala de prensa y su discurso estuvo en consonancia a su gesto de contrariedad: «El cuerpo quizá pida decir que todo ha sido un desastre, que vaya mierda de partido, que todo está mal... pero sinceramente no creo que sea así. Hemos hecho muchas cosas bien durante mucho tiempo, pero cuando hemos encajado el 0-2 ya no hemos sabido reaccionar, se nos ha puesto muy cuesta arriba el encuentro».

Su análisis, en la línea de los que emitía su predecesor desde ese mismo asiento, se posó un buen rato en el presunto penalti que el colegiado dejó sin señalar en la primera parte, con 0-0 en el marcador.

«No recuerdo un equipo que lleve tantas jornadas sin un penalti a favor (esta temporada aún no le han señalado ninguno al Hércules). Para mí ha sido claro, igual que el de la semana pasada, pero no hay manera. Ojalá nos permitan tirar alguno, me da igual si es o no, ya me conformo con que haya un partido en el que esas acciones polémicas nos beneficien en vez de perjudicar, como hasta ahora, lamenta Lolo Escobar.

«No es normal que no nos hayan pitado ningún penalti a favor todavía, ojalá eso cambie, ojalá nos dejen tirar uno... me da igual que no sea»

El preparador blanquiazul considera que su equipo «ha estado precipitado en el último pase y en el remate» y, a su juicio, la diferencia entre los dos bloques es muy evidente: «Ellos han llegado a la final de las finales con un bloque hecho, muy trabajado, que lleva tres años con el mismo técnico (Víctor Bravo) y nosotros llegamos aquí en la jornada 14. Eso se nota en estos duelos directos de máxima tensión e igualdad», subraya el pacense.

«Estar tan lejos del primero como lo estábamos nosotros al llegar siempre te penaliza. No entiendo que se hablara de ser campeones viendo de dónde venía mi equipo, era absurdo. No hay que mirar la clasificación, eso lo único que hace es despistar de lo importante, que es el siguiente encuentro. Nosotros no podemos hacer cuentas ni mirar quién se aleja y quién se acerca, a nosotros solo nos vale ganar. Solo así tendremos alguna opción de conseguir nuestro único objetivo real: acabar en zona de promoción», explicó Escobar con tono apagado.

«Los estados de euforia y depresión no pueden entrar en el vestuario. Soy optimista, quiero y creo en mis jugadores en las victorias y en las derrotas... y si un día nos pitan un penalti a favor, aunque no sea, mucho mejor», volvió a insistir.