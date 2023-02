Las dos derrotas consecutivas del Hércules le han dejado con muy poco margen de fallo de cara a conseguir una de las plazas de «play-off» de ascenso. El encuentro de este domingo (12.00) en el feudo del Ebro es de alto riesgo. Todo lo que no sea ganar dejaría en nada la espectacular reacción del equipo con la llegada de Lolo Escobar y complicaría más el objetivo. El conjunto blanquiazul se juega en esta jornada y en las cinco próximas gran parte de sus esperanzas de conseguir una plaza para luchar por el ascenso. Tras este encuentro, el Hércules se verás caras de forma consecutiva con Mestalla, PeñaDeportiva, Formentera, Manresa y Terrassa, cinco rivales directos por un puesto entre los cinco primeros.

El conjunto de Lolo Escobar está obligado a reaccionar ante un rival situado en la penúltima posición pero que lleva sin perder en su estadio desde el 11 de diciembre cuando lo hizo ante el Mestalla. Máxima alerta en un momento crucial de la temporada. O volver a la senda de las victorias o ver cómo se diluye el efecto del nuevo técnico.

La defensa está siendo la gran asignatura pendiente del equipo y donde el equipo se muestra más dubitativo durante prácticamente toda la temporada. Así, el central del Hércules Diego Jiménez , uno de los fichajes en el mercado de invierno, afirmó ayer tras el entrenamiento que el equipo es consciente de que debe mejorar su rendimiento a nivel defensivo para salir de la mala dinámica de resultados. «Tenemos que poner el foco en eso. Se trata de ser sólidos porque si somos capaces de dejar la portería a cero vamos a sacar los partidos», indicó en rueda de prensa el jugador, quien llegó al club en el pasado mercado de invierno.

El defensa afirmó que el equipo «ya ha limpiado la mente» tras la última derrota y aseguró que afronta el próximo partido ante el Ebro con ganas de comenzar una nueva racha positiva.

El jugador apuntó la dificultad del partido ante el Ebro, equipo que se encuentra en una buena dinámica, por el «contexto complicado del campo», en alusión a la superficie de césped artificial.

«Ya sabemos cómo bota el balón. Es un campo pequeño, por lo que habrá muchas disputas y segundas jugadas. El que menos errores cometa se llevará el gato a agua», señaló el zamorano.

«Tenemos que ser conscientes de que hay que hacer las cosas sencillas y acertar en todo lo que hagamos. Hay que estar concentrados porque cada acción puede ser peligrosa», argumentó Jiménez, quien dijo que es un partido para «ponerse el mono de trabajo». El central, por último, aseguró que el Hércules, fuera de la zona de promoción de ascenso, no debe obsesionarse con la clasificación «porque es algo que no nos ayuda», por lo que indicó que es mejor «ir partido a partido».

La derrota ante el Teruel el pasado domingo sirvió para descartar por completo la lucha por el primer puesto de la clasificación del que ahora le separa al Hércules 14 puntos y para augurar una lucha hasta el final por una plaza para el «play-off» de ascenso a Primera RFEF. El equipo tiene a toda la plantilla disponible para viajar a Zaragoza excepto al recién operado NicoEspinosa.