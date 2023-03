Al Hércules no le queda otra que mirar de frente este domingo (12.00) a uno de los rivales más poderosos de la categoría. El Mestalla es el equipo más goleador del grupo con 37 goles y el tercero de la categoría, solo superado por el Antequera (46) y el Atlético B (43), mientras que solo ha recibido 15 tantos. Es el durísimo adversario que le espera al conjunto blanquiazul en el Rico Pérez, una verdadera prueba de fuego para medir el nivel de un Hércules que todavía tiene que madurar en muchos aspectos de su juego para convertirse en un aspirante real al ascenso. El equipo de Lolo Escobar tiene un reto importante ante un rival con mejores números pero con la confianza que dio el gol de Jean Paul para conseguir los tres puntos en Zaragoza. Ante el líder Teruel los alicantinos no pasaron la prueba y cayeron en el Rico Pérez, pero ahora ante el Mestalla el equipo es consciente de que no puede dar pasos atrás en un momento crucial de la temporada.

El Hércules afronta un mes decisivo en sus aspiraciones, ya que debe enfrentarse de forma consecutiva a Mestalla, Penya Deportiva, Formentera, Manresa y Terrassa, todos ellos rivales directos en la lucha por el «play-off y con la dificultad de no poder contar casi seguro con César Moreno tras lesionarse en el partido ante el Ebro. «Tengo mucha confianza en mí y sé dónde quiero llegar en el fútbol, espero hacerlo en el Hércules» El delantero del Hércules Álvaro Hernáiz ‘Alvarito’ afirmó este jueves que su equipo debe ganar este domingo «cueste lo que cueste» al Mestalla, rival directo, en el partido del próximo domingo, que calificó como una nueva final. «Tenemos que sacar los tres puntos y estar concentrados hasta el minuto 97. La afición va a estar metida y nos va a llevar en volandas», dijo el madrileño, quien confió en ganar «sí o sí». El jugador calificó al Mestalla como «un equipazo» y aseguró que la clasificación no engaña, en alusión a la ventaja del filial sobre el Hércules, si bien precisó que «veremos qué hace el domingo cuando se enfrente a nosotros». Hércules CF: Una transición inacabada Alvarito descartó ánimo de revancha en el Hércules tras la clara derrota de la primera vuelta (3-1) y aseguró que «solo se trata de ganar, ya sea el Valencia o cualquier rival». El atacante, una de las revelaciones del Hércules esta temporada, dijo haberse adaptado bien con «humildad y trabajo» a una entidad «centenaria y con mucho nombre» como el club alicantino. El jugador destacó el cambio anímico del Hércules en los últimos meses y valoró que la gente nueva que se ha incorporado al equipo «ha aportado su granito de arena». «Poco a poco nos conocemos mucho mejor y se ve en los resultados, que son los que mandan», comentó el delantero, quien pronosticó un partido «bonito y disputado» ante el filial del Valencia. Encuentro clave el que tiene el Hércules este domingo ante un durísimo rival que puede perder algún jugador si va convocado con el primer equipo para el choque ante el Barcelona.