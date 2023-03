De nada sirve no mirar, cerrar los ojos, disimular. Mañana, el Hércules de Lolo Escobar se juega mucho, la más importante, la verdadera naturaleza de cambio que ha experimentado el equipo alicantino desde la llegada del sustituto de Ángel Rodríguez. El filial del Valencia aireó de golpe todas la carencias blanquiazules en la primera vuelta y ahora juzgará si se han corregido antes del entrar en el tramo decisivo.

El preparador extremeño es muy consciente y, por lo que él mismo cuenta, sus jugadores también. «Nos hemos preocupado de recordarle al vestuario aquel partido para que sea funcione como una motivación el baño que nos pegaron aquel día, creemos que es importante hacerlo para apelar al orgullo del equipo. Nuestra principal motivación tiene que ser la de que no se reproduzca ese mismo partido. Tenemos que hacer que sea un enfrentamiento de igual a igual, ponerles las cosas mucho más difíciles que en aquel día», deseó Lolo Escobar antes de medirse con el Valencia-Mestalla.

El técnico considera al bloque entrenado por Miguel Ángel Angulo es el más potente del grupo ofensivamente. «Es un rival que te exige hacer muchas cosas bien para superarle. No va a ser suficiente con estar todos juntitos, hay que atacarles, obligarles a defenderse, que sientan el peligro, obligarles a tomar precauciones para que no se te vengan muy arriba. Es imprescindible que no se juegue al ritmo que ellos proponen, en el que se sienten a gusto, hay que hacer que no se sientan cómodos, que seamos nosotros quienes impongamos cómo se debe jugar», revela Escobar, que da por hecho que en el cuerpo a cuerpo contra el filial «taronja» hay pocas opciones de obtener rédito si no eres capaz de cortarles el ritmo de la circulación cuando tienen la pelota.

«Hay que estar juntitos, sí, pero también acertados con el balón y, sobre todo, impedir que jueguen a la velocidad de crucero que a ellos les va bien», volvió a insistir el extremeño, convencido de que es la única forma de que no vuelva a repetirse el 3-1 de la ida. El técnico confió en mejorar la imagen de los últimos encuentros en el José Rico Pérez, sobre todo el firmado contra el líder Teruel, porque, según admitió, «nos sacó los colores bastante bien», reconociendo que ese fue «el peor partido que hemos hecho desde que estoy aquí porque no estuvimos a nuestro nivel, nos superaron en todo».

A pesar de lo trascendente del enfrentamiento de este domingo y consciente del grado de exigencia que requiere saldarlo con éxito, Escobar también trató de rebajar la intensidad del discurso para liberar de presión a sus futbolistas: «Nadie puede asegurar que jugaremos el ‘play-off’ si ganamos, y tampoco que lo vayamos a disputar si perdemos».

«Queremos ganar porque en una semana entramos en los partidos de verdad, los de las últimas diez jornadas, esas en las que tiemblan las piernas y donde sí o sí hay que dar un paso al frente. Lo decía Luis Aragonés, el entrenador de entrenadores, y tenía toda la razón. En los últimos diez partidos pasan muchas cosas», aventuró el pacense.

A domicilio, el Mestalla ha ganado 7 partidos y solo ha caído en dos de sus doce salidas. Es, por estadística, el mejor visitante del grupo con 24 puntos. También es quien más goles mete (37) y uno de los que menos encaja (15). Los nueve puntos en los que aventaja al Hércules hablan de la dificultad del reto que espera en la matinal dominical (12:00 horas) en el estadio blanquiazul.

Miguel Ángel Angulo, convencido de ganar en Alicante

«Mi equipo sabe de la importancia y de la dificultad del partido. Es un gran derbi de la Comunitat Valenciana. Vamos con las ganas de hacer un buen encuentro, un buen trabajo y sumar los tres puntos», indica el entrenador del filial del Valencia. «Buscamos la estabilidad dentro del calendario de los partidos en casa y fuera. A domicilio estamos siendo más estables y finalizadores. La plantilla está generando muy buenas sensaciones y nos transmite mucha seguridad y tranquilidad porque demostramos tener las ideas muy claras», resalta el técnico valencianista antes de visitar el Rico Pérez, el estadio en el que se estrenó como goleador che. Fue el 8 de octubre de 1997, en Copa del Rey, en la segunda parte. El Valencia se impuso por 0-3 a un Hércules que esa temporada peleaba por ascender a Primera División.