Hablando se entiende la gente... pero no siempre. La venta de entradas sin numerar en la taquilla del José Rico Pérez está ocasionando problemas en la grada, dado que muchos de sus portadores terminan ocupando localidades reservadas para los abonados desde el inicio de la temporada. El problema se ha repetido a lo largo del curso, pero se ha recrudecido en las últimas semanas coincidiendo con el incremento de la afluencia de público al campo.

En las dos tribunas de Preferente, por ejemplo, son habituales las discusiones entre quienes llegan primero al recito y se sientan donde consideran mejor porque su boleto no recoge ninguna localización concreta y los legítimos «dueños» de la silla. Esto provoca en ocasiones incidentes más o menos intensos que no siempre acaban de la mejor manera... sobre todo si quien está ya acomodado con el partido empezado es extranjero y no comprende a quien le interpela.

Fuera del ámbito de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) no es obligatorio dispensar entradas nominales ni con numeración, el reglamento no lo prevé y deja al arbitrio de los clubes (y sus peculiaridades) la implantación de un sistema de venta de boletos sistematizado que permita al comprador elegir el lugar exacto en el que desea sentarse en función de la disponibilidad sin poder tener acceso a los huecos asignados a los poseedores del carné de socio.

En las taquillas del estadio se mantiene operativo un sistema informático desactualizado que no hace distinciones entre localidades para abonados y público en general, simplemente imprime en el papel la zona del campo a la que se puede acceder con él: tribuna, fondos, preferente... Quienes retiran sus pares de forma telemática utilizando la pasarela online que tiene contratada el Hércules sí pueden seleccionar dónde verán el encuentro con exactitud, de modo que la solución para evitar altercados desagradables en la grada por «usurpación» de butacas ya reservadas pasaría por implementar el mismo programa en los terminales de la taquilla, que también deberían ser puestos al día para resultar compatibles.

El club recicla los boletos que se quedaron sin vender debido a la suspensión de la Liga por la propagación mundial del covid-19 en 2020

Eso, como casi todo, obliga a invertir dinero en un concepto que no se considera prioritario en la cuarta categoría del fútbol español y con asientos libres de sobra cada domingo para albergar a todo el público que acude a presenciar los encuentros del Hércules como local.

Además, se da la curiosidad de que las entradas que dispensa el club en la taquilla del inmueble corresponden al paquete adquirido en la temporada 2019-20, lo único que varía en cada cita es el rival con el que se miden los alicantinos, la jornada, la fecha y la hora del arranque del choque. El resto es idéntico al modelo vendido antes del estallido del covid, encabezado con la leyenda «Camino de los 100 años de historia».

La causa de que esto sea así obedece a la necesidad de aprovechar el excedente de papel comprado aquel curso, que quedó sin vender tras la suspensión de aquella temporada coincidiendo con la implantación del estado de alarma en todo el país y, por la misma causa, con la prohibición de público en los recintos deportivos el curso siguiente. En el «play-off», la Federación Española impuso su propio formato de entrada, así que aún queda mucho material serigrafiado en impreso al que dar salida para no desperdiciar el desembolso. Confiar en el entendimiento popular pacífico y apostar por el reciclaje, dos buenos caminos llenos de piedras.