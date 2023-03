No está siendo una temporada soñada en su retorno al Hércules. Ni su rendimiento está siendo el esperado ni el del equipo que este domingo se juega más de media temporada ante el Formentera. Míchel Herrero asegura que el equipo está deseando que llegue el partido en el Rico Pérez para quitarse una espina.

¿Qué sensaciones hay en la plantilla después de sumar cuatro derrotas en los últimos cinco partidos?

Estamos con ganas de corregir esos errores que nos están ahora penalizando y deseando competir y volver a jugar otro partido para darle la vuelta a esta situación. Somos todos conscientes del momentos que estamos atravesando pero hay una ilusión y unas ganas terribles de jugar este domingo ante nuestra afición.

¿Se puede hablar de final en este partido ante el Formentera?

Somos conscientes, pero estamos jugando finales desde hace tiempo. Todos los partidos son muy importantes. Ahora estamos jugando ante rivales directos, pero lo que tenemos que hacer es sumar de tres en tres ya si queremos conseguir el objetivo, empezando por ganar en casa a un rival muy complicado que ya nos ganó en la primera vuelta. Tenemos esa espinita clavada, tuvimos un viaje de vuelta muy duro y ahora queremos que pase lo mismo pero al revés.

¿Qué ha podido pasar para llevar una racha tan buena de resultados con la llegada de Lolo Escobar a tener ahora todo lo contrario?

Con mi experiencia digo que el fútbol son rachas. Hemos cometido errores incluso cuando hemos ganado pero no nos han penalizado o no se han visto tanto. Es cierto que ahora estamos creando menos peligro, menos ocasiones de gol y fallamos algunas muy claras porque los porteros están haciendo unos paradones increíbles. Nos falta un poco de concentración y compromiso en nuestra área. Yo creo que todos tenemos que dar un poquito más desde el delantero al portero, todos los jugadores de campo. No nos libramos ninguno. Sabemos que debemos dar el 120 por cien porque de lo contrario no somos nadie y no somos un equipo.

Una racha tan negativa debe pesar psicológicamente...

Sí, lógicamente nos vinimos dolidos de Ibiza. El viaje quieres que acabe cuanto antes, llegas a casa y no paras de darle vueltas al partido, nos ponemos vídeos...miramos lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Hacemos muchas cosas bien en los partidos pero luego hay que corregir cosas como el balón parado. Es un punto que hacíamos bien en los partidos que estábamos ganando y ahora estamos menos fuertes. Todos reconocemos los errores y lo que hay que hacer es entrenarlo y corregirlo entre todos. Hay que pone todo de nuestra parte en el partido del domingo. Pasas dos días mal y luego ya estás deseando que llegue el próximo partido.

¿Entiende las críticas por su irregular temporada?

No tengo redes, no miro prensa...mi experiencia en el fútbol me dice que no hay que mirar nada. Ni hay que darle importancia a las opiniones tanto para bien como para mal. No sé qué se dice sobre mí pero me parecen lógicas las críticas y normal. Cada uno tiene su opinión y yo la acepto. Me encantaría que las críticas fueran solo hacia mí y al resto de jugadores nada para no meterles presión. Yo voy a seguir haciendo lo que estoy intentando hacer que es ayudar al equipo. Me gustaría meter más goles, dar mas asistencias...pero me he tenido que adaptar al nivel de la categoría y ha sido un poco largo y difícil. Intento hacer lo que me pide el míster. Ahora no estoy tan cerca de la portería como estaba antes. Yo estoy dando el cien por cien y me saldrá mejor o peor pero no pueden dudar de mí porque estoy dando todo por este escudo y esta ciudad que me dio tanto. Mi sacrificio y dejarme la piel lo voy a hacer en todos los partidos.

¿Espera el domingo un ambiente crispado?

Y qué domingo no lo hay. Ahora mismo la situación de la afición con el club se ve y nosotros lo percibimos en el campo. Aquí nos pueden apretar, es lógico y normal y estamos preparados para eso. Mi mensaje a la afición es que vamos a intentar darle la vuelta a la situación, que no sea por pundonor y sacrificio del equipo. El compromiso del vestuario es brutal tanto de los jugadores como el cuerpo técnico. Que expresen lo que quieran pero que no duden de nosotros. Les necesitamos más que nunca y nos vamos a dejar todo por sacar este partido adelante.