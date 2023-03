Jugando al despiste o simplemente un descuido. Las dos opciones le encajan bien a este Hércules asustado de todo y todos, temeroso siempre, asomado al abismo del fracaso, otro... el mismo desde hace una década. Lolo Escobar, con sus ensayos entre semana, abrió la puerta a la posibilidad de adelantar, por fin, a Raúl Ruiz a la posición de extremo. Lo probó más de una vez, bien con Diego Jiménez por detrás del capitán, en la mayoría, bien con Víctor Eimil, bastante menos.

Después de señalar públicamente al lateral gallego, resaltando su incapacidad para reivindicarse lo más mínimo en Santa Eulalia, la opción del central zamorano escorado al flanco quedaba como la única alternativa plausible. Tras la sesión de trabajo del viernes, ante los periodistas, el preparador del Hércules fue tajante: «están todos disponibles, no hay lesionados, César Moreno es la única baja para el domingo (al margen de la de Nico Espinosa, de larga duración). Estoy encantado porque la semana pasada viajamos con lo puesto a Ibiza», recordó el técnico blanquiazul.

Sin embargo, ayer, a primera hora de la mañana, el propio club desmintió a su entrenador: «Diego Jiménez se retiro ayer (en referencia al viernes) al final del entreno por una molestia. Es sería duda para este fin de semana».

Lolo Escobar, que aseguró tener solo a César Moreno lesionado después del entrenamiento del viernes, necesita vencer al quinto clasificado para no perder definitivamente el tren del ascenso

La rectificación, real o inducida, deja en suspenso la posible variación táctica puesta en práctica en las diferentes sesiones con balón. El Hércules necesita llegar hoy a la hora de comer con tres puntos más de los que tiene porque, además de rescatar parte del crédito evaporado con las últimas cuatro derrotas casi seguidas, le recortaría esa distancia al quinto clasificado.

El Formentera, entre los mejores visitantes del grupo, ha sido capaz de ganar en Zaragoza al filial maño, en Sagunto, Ibiza, Alzira y Terrassa. Pierde para este partido a uno de sus pilares, Diego de la Mata, indiscutible en la banda derecha, pero viaja con un plantel bien conjuntado, seguro de sí, que ya acertó a remontarle al Hércules en la isla en la primera vuelta.

El ensayo semanal con Raúl Ruiz en la posición de extremo podría ser la sorpresa en la última cita que se juegue en horario matinal en el Rico Pérez esta temporada

El canterano blanquiazul Álvaro Salinas le dio la vuelta al tanto de Míchel con un doblete. El extremo de Albatera acumula seis dianas, la ultima lograda el pasado domingo arrancando desde el banquillo porque le ha ganado la posición Nando Quesada, que también ha alcanzado la media docena de goles.

Escobar hablará dos horas antes del encuentro, aunque veladamente. Será con la elección de los 18 futbolistas. Si opta por la fórmula innovadora, Artiles repetiría en la posición de mediocentro valenciano, que empezaría siendo suplente tal y como ya ocurrió frente a la Peña Deportiva, con Jean Paul por delante, como único punta, y Maxi Ribero y Toscano por detrás.

EL DATO 12 puntos ha perdido el Hércules en las últimas 5 jornadas de Liga ►Con 4 derrotas en las últimas cinco semanas, todas frente a rivales de la parte alta [Peña Deportiva (3º), VCF Mestalla (2º), Teruel (1º) y Espanyol B (4º)], los alicantinos reciben este domingo, 11:30 horas, al quinto después de haber dejado escapar el 80% de los puntos que ha disputado desde el 11 de febrero.

Pero si no lo hace por no se sentirse cómodo dándole una segunda oportunidad a Eimil, el abanico se ciñe a un dibujo más habitual, seguramente con un solo delantero porque ni Harper ni Ander Vitoria están al nivel que exige la urgencia que pesa sobre el proyecto.

La distancia entre Felipe y Rutuerta no existe, de modo que el exlateral del UCAM tiene chance para figurar en el once de partida. La tercera cuestión en el aire es la pareja de Roger Riera en el eje de la zaga. Si Diego está efectivamente lesionado y no puede jugar, Dani Marín y Mario Gómez se disputarán una tarea para la que el central canterano ha exhibido más solidez, menos dudas.

El pánico al fracaso, los nervios exponenciales que han agarrado al entrenador, la crispación atmosférica fruto del desplome experimentado por el Hércules, sus malos números frente a rivales directos, las carencias detrás y delante, nada favorece a un Hércules obligado a ganar para evitar el gran incendio.