Pese al mal juego del pasado domingo, Raúl Ruiz no se siente preocupado y tiene claro que a falta de solo ocho partidos lo único que vale ahora es conseguir los tres puntos. El capitán del Hércules está preparado para el complicado encuentro ante el Manresa, otro rival directo con los mismos puntos. Se siente cómodo en la posición de extremo y y a está recuperado de todas sus molestias.

¿Sienten alivio con la victoria conseguida ante el Formentera?

Fue muy importante. Nos marcamos el objetivo de conseguir la victoria sea como sea porque era un partido clave para nosotros y si no hubiéramos ganado se nos iba lejos el quinto puesto.

Un final tras otra..

Cuando no haces las cosas bien desde el principio o no tienes continuidad en los resultados llega un momento de la competición en el que todos los partidos son finales. Este año nos ha pasado así, tenemos que ser conscientes de ello y estar preparados para jugar ese tipo de partidos.

El domingo un nuevo enfrentamiento ante un rival directo...

Jugamos muchos enfrentamientos directos y al final eso tiene su lado bueno y lado malo. Lo veo por la parte positiva porque cuando juegas contra rivales directos la presión es la misma para los dos . Lo veo bien, van a ser semanas muy movidas y tenemos que empezar por sacar los tres puntos este domingo ante el Manresa, que va a ser muy complicado en un campo difícil que aprieta mucho.

Pese a la victoria ante el Formentera la afición se ha quedado preocupada por el mal juego del equipo...

Nosotros somos conscientes de que el domingo no se hizo un buen partido a nivel ofensivo y con el balón. Tuvimos muchas imprecisiones y no fuimos capaces de dominar el campo contrario, pero se hicieron otras cosas buenas como mantener la portería a cero, que es importante y en muchos partidos no lo hemos conseguido. La solidez defensiva fue importante y a partir de ahí tenemos que seguir creciendo.

La clave ahora mismo es sumar puntos...

Ahora estamos en un momento en lo que lo más importante es conseguir los tres puntos. A nosotros nos gusta jugar bien porque es lo que te acerca más a conseguir la victoria y así entendemos nosotros el fútbol.

¿Afecta el ‘ruido’ que se ha generado alrededor del equipo?

Yo veo al equipo muy concentrado y entrenando muy bien. No creo que eso nos afecte para nada. Al final la situación es la que es y somos conscientes de ello y no podemos mirar más allá de lo que es trabajar y salir a competir todos los domingos.

¿Tuvieron la sensación de que el partido del domingo fue un ‘match ball’?

Sí, un poco, pero también por los resultados que veníamos consiguiendo. Desde que vino el míster hasta hace un mes la línea era muy buena con grandes resultados junto a una gran dinámica, pero después hemos cosechado resultados malos que en algunos casos han sido injustos como el día del Espanyol B . El día del Teruel se cometieron fallos pero no fueron superiores a nosotros... Contra Mestalla tuvimos nosotros las mejores ocasiones y ante la Peña Deportiva fue un partido que empezamos mal pero después se hicieron muchas cosas bien pero no logramos empatar. Eso nos ha generado muchas dudas por romper la mala racha. Por ello la victoria del domingo fue tan importante y nos acerca al objetivo.

¿Qué partido espera en Manresa?

Muy parecido al de la Peña Deportiva. Tienen un juego parecido en un campo similar. Con el balón hacen muchas cosas bien porque llevan tiempo trabajando juntos.

La concentración defensiva será clave...

Sí, ese fue el objetivo que nos pusimos la semana pasada, estar atentos al balón parado. Pienso que va a ser un fundamental en este partido.

De nuevo ha vuelto a jugar de extremo...

Desde que vino el míster me estoy encontrando bastante bien físicamente y además me están saliendo mejor las cosas. Llevo unas tres semanas arrastrando unas pequeñas molestias pero ya estoy mucho mejor. Estoy contento y me da igual la posición en la que juegue. Lo importante es ayudar al equipo.

El año pasado anotó cinco goles desde esa demarcación...

Me siento cómodo de extremo. He jugado mucho y el año pasado estuve ahí casi toda la temporada.

¿Cree que la lucha por el quinto puesto se va a mantener hasta el último partido?

Sin duda. Hay muchos enfrentamientos directos y está muy apretada la clasificación. Tampoco hay que descartar que el cuarto esté ya clasificado porque no tiene una buena dinámica. No se si nos dará para alcanzar al Espanyol B pero nosotros nos tenemos que centrar en conseguir el play off. Después veremos si hay tiempo para quedar más arriba.