El portero del Hércules Carlos Abad tiene claro que su equipo, noveno clasificado, aún puede optar al menos a dos de las plazas que dan opción a disputar la promoción de ascenso. El conjunto alicantino está clasificado a un punto del quinto puesto, pero a cinco del cuarto, que es el Espanyol B, por lo que el guardameta indicó que a excepción de Teruel y Mestalla, «que han mantenido durante más tiempo el nivel», el resto de los equipos tienen que ganarse su clasificación. El portero blanquiazul, uno de los jugadores más destacados de la temporada, siente alivio tras la victoria del pasado domingo ante el Formentera. «Estamos bien, después de ganar se nota un poco menos de tensión negativa. Era lo que antes se palpaba después de haber perdido varios partidos. Había nervios y sobre todo porque se quería ganar en casa y contra un rival directo. Esta victoria nos ha dado mucho a nivel anímico», señaló.

A Abad no le preocupa el mal juego de su equipo en el Rico Pérez: «Del partido nos quedamos con los tres puntos, que era lo que queríamos. Da igual si jugamos bien o no. Lo importante es ganar. De cara a próximos partidos no van a haber tantos nervios».

El guardameta tiene las cosas claras. «Ahora hay que ir a por los tres puntos pero con nuestras herramientas, lo que quiere que hagamos el míster y nuestra filosofía. Con eso vamos a todos los partidos, pero habrá veces que habrá que jugar mejor para poder ganar», afirma Abad, que reconoce que el equipo ha pecado muchas veces de falta de concentración. «Cometemos en momentos puntuales errores de concentración que en ninguna categoría te puedes permitir porque te cuestan goles . Eso ha sido lo que nos ha penalizado a lo largo de la temporada. Somos conscientes y ya el domingo estuvimos más serios y concentrados. Fue una de las claves de la victoria», afirmó el guardameta, optimista de cara al encuentro del domingo:«El Manresa estará más nervioso que nosotros. Venimos de ganar y tenemos mucha confianza en el grupo. Tenemos un equipazo y estamos trabajando muy bien. Vamos a jugar muchos partidos que aunque no sean ante rivales directos tendrán la misma exigencia e intensidad».

Sobre el contraste entre los 30 goles encajados y su gran temporada, Abad no muestra preocupación: «El fútbol es así de injusto muchas veces. Considero que estoy haciendo una gran temporada pero sin embargo al final los goles en contra es cuestión de los once. Se le da mucho protagonismo al portero pero es un trabajo colectivo y nosotros tenemos que basarnos en dejar la portería a cero para ganar nuestros partidos».

Abad dejó claro que al Hércules no le puede la presión: «No se puede pensar más allá del próximo partido. En este club llevamos jugando finales desde principio de temporada. Todo lo que sea jugar en el Rico Pérez tiene exigencia de final y ya estamos curtidos en eso y preparados».

Por último, el portero habló sobre la afición blanquiazul: «Nos sentimos arropados en el Rico Pérez, pero también hay que entender a la gente que después de varias derrotas seguidas el siguiente partido en casa están más nerviosos y tensos y aprietan un poco más».

César Moreno, Harper y Diego Jiménez, descartados

César Moreno sigue recuperándose de su lesión y tampoco estará en el encuentro de este domingo (12.00) en Manresa. El Hércules echa mucho en falta al centrocampista y cuenta las horas para que regrese al equipo aunque por el momento no existe fecha de su reaparición. Tampoco Harper, que se perdió el encuentro en el Rico Pérez por un fuerte golpe en un dedo del pie, tiene pinta de viajar a Manresa, ya que hasta el momento no ha entrenado, lo mismo que Diego Jiménez, que ya lleva más de un mes fuera del equipo.