Hacen falta 21 días repitiendo un mismo comportamiento para convertirlo en hábito. El Hércules lleva siete semanas abundando en sus defectos sin emitir ninguna señal que invite a pensar que puede controlar la situación, ser dueño de su destino, hacer eso tan difícil que es «dejarlo cuando quiera» mientras le niegas al mundo lo que salta a la vista: no estás bien. Urge corregir el paso, cambiar la dinámica, mejorar sustancialmente el juego, aumentar la energía y, por descontado, sumar los tres puntos este domingo en el Rico Pérez (17:00 horas).

Si esto no pasa, el Hércules se meterá en un lío enorme, desastroso, puede que irresoluble. Los alicantinos, en los últimos 50 días, han cogido velocidad de descenso, algo que ya no se menciona, pero que sigue siendo una amenaza larvada porque aún restan 28 puntos por repartir y solo tres equipos han firmado números peores que los alicantinos en las siete fechas precedentes.

Dos están en una situación crítica, hundidos en la clasificación general, Mallorca B y CD Ibiza, y el otro, el Alzira, está haciendo equilibrios en el puesto del «play-off» de permanencia, asomándose al abismo al final de casi todas las jornadas. Son media docena de puntos los que ahora separan al equipo de Lolo Escobar de la zona de riesgo, pero si no espabila ya, no solo no adelantará a los tres que ahora mismo tiene delante para colarse en la promoción, sino que se expone a que le pase el Atlético Saguntino, con quien aún se debe enfrentar y que ahora exhibe una forma envidiable. Está en su gran momento del curso cuando más rédito se saca, en los últimos diez partidos.

El conjunto valenciano es el segundo mejor de la Liga en las últimas siete jornadas. Solo le supera el líder Teruel, que ha ganado un partido más que él (5). Su proyección –cosechando 14 de los 21 puntos posibles–, y el hecho de que solo haya caído una vez en este segmento de la competición –siendo el atacante más contundente con al menos dos tantos por contienda– le transforman en un enemigo temible para una pelea a la que, en teoría, no debería estar invitado.

La alarmante falta de gol, solo dos en este tiempo, y las enormes dificultades para mostrarse superior a sus rivales, tienen al Hércules de Lolo Escobar sometido a todo tipo de sospechas que aumentan la percepción de que finalmente no logrará su objetivos mínimo para la presente campaña, acabar entre los cinco primeros.

CINCO SEMANAS DESPUÉS César Moreno se prueba este miércoles para saber si puede llegar al domingo ►Más de un mes después de su lesión muscular en el campo del Ebro, justo antes del final de la primera parte, César Moreno se somete hoy a una primera prueba con fuego real, en el entrenamiento, para saber si la microrrotura fibrilar en el la parte posterior del muslo es pasado y, como todo el mundo espera, puede reaparecer el domingo contra el Terrassa. Esta es la quinta semana de rehabilitación, así que, si no se resiente al aumentar las cargas de fuerza y potencia tras el día de descanso, podrá volver a una convocatoria.

La reacción experimentada por el equipo tras el cese del técnico anterior, se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas, los continuos cambios en la idea de juego y, sobre todo, por la repetición de errores que parecía que se habían solventado. Al final, el preparador de Don Benito ha vuelto a caer en el mismo empeño que su predecesor, prescindir de su único mediocentro de creación puro, Sandro Toscano, para duplicar el perfil de Míchel Herrero seguro de que uno más uno son dos.

Primero fue con Sergio Marcos y ahora con José Artiles. El tesón por sobredimensionar todavía más el centro del campo en el mercado invernal vuelve a pasar factura. Tanto el valenciano como el canario se esfuerzan por figurar en el origen de la acción ofensiva, pero con Maxi Ribero inhibido por voluntad propia (y limitaciones técnicas) de la salida de la pelota, ambos acaban jugando siempre muy lejos de donde sí pueden resultar diferenciales, que es cerca del área rival.

A la solución de adelantar la posición de Raúl Ruiz se ha llegado sin convencimiento, por eso apenas se sostiene en el desarrollo de las contiendas, porque no hay nadie que tape el lateral mejor que el capitán a pesar de no ser un especialista. Y el lunar definitivo, el que amenaza con extenderse, es el zarandeo público al que está sometiendo el entrenador a algunos de sus jugadores y, por definición, a quien los ha contratado. A Escobar no le entran por el ojo sus atacantes y no lo oculta, pero su oficio no consiste en devaluar activos sin piedad, si no explotar mejor los recursos.