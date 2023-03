El Hércules camina por el alambre una y otra vez hasta el punto de convertir en finales cada partido que disputa. El conjunto blanquiazul tiene prohibido fallar y menos en el Rico Pérez donde juega cuatro de los siete partidos que le quedan por disputar. Ese domingo tiene un encuentro en situación límite tras el empate del pasado domingo en Manresa. Enfrente tendrá un Terrassa con los mismos puntos que el Hécules y que encaja muy pocos goles. Una derrota en el encuentro que arrancará a las 18 horas significaría acabar con prácticamente todas las esperanzas de jugar el «play off» por mucho que las matemáticas digan lo contrario. Ahora mismo el equipo de Lolo Escobar está a un punto del quinto puesto que ostenta el Formentera a falta de siete partidos, pero delante sigue teniendo tanto a Manresa como Terrassa, que tienen los mismos puntos.

Aunque la clasificación está muy apretada, las sensaciones no son buenas ni mucho menos. Todo lo contrario. El Hércules ha anotado dos goles en los últimos siete partidos y apenas genera ocasiones de peligro.

El equipo está pagando la tardía y mala planificación del pasado verano teniendo que jugarse casi todas sus opciones con Jean Paul, que comenzó la temporada en el filial y no jugó con el primer equipo hasta la jornada 14, ya que ni Harper ni Ander Vitoria han respondido a las expectativas. En el caso del delantero de origen escocés, la apuesta no ha salido bien y el jugador se ha pasado más tiempo lesionado que sano, mientras que el vasco no contó apenas para Ángel Rodríguez ni tampoco para Lolo, que ya habla claramente en público de los problemas de peso del jugador como una de las causas de que no juegue. De hecho, en Manresa prefirió utilizar al canterano Salah en vez de darle la oportunidad a Ander, con lo que lo ha dejado totalmente sentenciado.

Mario Gómez, optimista

El central del Hércules, Mario Gómez, afirmó este miércoles que si su equipo es capaz de ganar este domingo al Terrassa, rival directo, las opciones de disputar la fase de ascenso aumentarán y se verá el resto de la competición de otra manera.

«Quedan siete jornadas y todas son súper importantes para nosotros y para todos los equipos porque no está nada prácticamente definido», señaló el defensa en rueda de prensa y reiteró que si el Hércules, octavo a un punto de la última plaza, gana «nos vamos a meter de lleno arriba».

Gómez, que llegó al club procedente de Unionistas en el mercado de invierno, destacó que el grupo III de Segunda RFEF, es «complicado por la motivación de los rivales ante el Hércules», si bien precisó que es posible que no sea «el más fuerte de los cinco».

El central confió en poder alargar la buena dinámica del equipo y admitió que la solidez defensiva y mantener la portería a cero pueden ser claves «porque nos acerca a sumar los tres puntos».

Gómez reconoció que los números ofensivos del Hércules «son pobres» y desveló que el equipo está trabajando la «finalización» para aprovechar las ocasiones de gol que tenga.

El defensor andaluz avisó del potencial del Terrassa e indicó que el Hércules no debe dejar «ninguna opción» a sus «rápidos» delanteros para que corran y sorprendan al contragolpe. El central se mostró convencido de que la clasificación para la fase de ascenso no se resolverá hasta el final del campeonato y confió en que el Hércules pueda aprovechar el calendario, con más partidos como local que a domicilio, para alcanzar el objetivo. «Vamos a intentar llegar a ese final con opciones de todo. En casa siempre nos sentimos más cómodos y con más confianza», finalizó.

César Moreno debe esperar

Por otra parte, César Moreno tampoco estará en el encuentro de este domingo y deberá esperar una semana más para reaparecer. El centrocampista realizó ayer algunos ejercicios con sus compañeros pero Lolo prefiere no arriesgar para que pueda estar en los encuentros más decisivos.

Documental de À Punt

El canal autonómico valenciano À Punt estrenará este jueves un documental en el que repasa la historia del Hércules con motivo del reciente centenario de la entidad alicantina. La cinta, que tiene el nombre de «Hèrcules, 100 anys d’un mite», se estrenará hoy en los cines Odeón de la localidad de Sant Vicent del Raspeig (CC Outlet Stores) y se enmarca dentro de las actividades de la entidad para conmemorar sus primeros cien años de existencia.

El documental es fruto de un trabajo coral sufragado por el canal autonómico À Punt y producido por Oceánica Films y ha contado con la colaboración de la comisión de la fundación del centenario.

«Hèrcules, 100 anys d’un mite» repasa los cien años de vida del club blanquiazul con imágenes de archivo, entrevistas a jugadores, entrenadores e historiadores y cuenta con la participación de forofos y socios de la entidad. El estreno en la televisión tendrá lugar el 2 de abril a las 20:00 horas. Al acto asistirán representantes del Hércules así como exjugadores que han participado en el documental. Hay que destacar que varios exfutbolistas del Hércules con lo se puso en contacto la dirección del documental declinaron participar en la producción tras su ofrecimiento.