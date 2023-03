La rutina de los viernes se ha convertido en un termómetro de las cuitas semanales de un equipo que sigue buscando su identidad después de 27 jornadas de Liga. Inmerso en una pelea que en agosto se daba por hecha, la posibilidad de que el Hércules cierre el domingo como equipo en promoción de ascenso es una probabilidad real que necesita del triunfo sobre el Terrassa y el pinchazo de los que ahora están por delante, Manresa y Formentera, para materializarse.

►CAMBIO DE HORA: Los blanquiazules han recuperado el horario vespertino dominical en el Rico Pérez después de cuatro meses. Lo hacen para acusar menos los estragos del calor y para intentar que la hierba no se seque de inmediato debido al sol. Sin embargo, el preparador blanquiazul cree que esta semana, la elección, puede tener efectos secundarios.

«Jugar en último turno (18 horas) es un arma de doble filo. Por un lado nos beneficia por la amenaza de la ola de calor y las altas temperaturas, pero tanto si nos favorecen los resultados de los partidos que se jueguen antes como sin no, será una presión añadida. Pero el ansia por ganar, esa obligación, no es nueva para nosotros. Así que vamos a quedarnos con que a esa hora hará menos calor y que si la pelota, por eso, rueda más, nos beneficia a nosotros. No podemos ponernos nerviosos ahora, no sería bueno», recordó Escobar.

►MÁS PIEDRAS EN LA BOTA DE ANDER: Poco o nada a cambiado la situación del delantero vasco, sobre el que sigue pesando la mancha del abandono absoluto y la abulia, la etiqueta de mal profesional. «Cuando un futbolista no está en forma, cuando no cumple los mínimos requisitos profesionales, no entra en la convocatoria. Los futbolistas se ponen y se quitan ellos, no es capricho del entrenador. El domingo entenderéis lo que quiero decir. No estamos hablando de un delantero de 20 goles. Nuestros delanteros no están ayudando en este aspecto y tenemos que buscar soluciones dentro de la plantilla», reiteró, dejando abierta la puerta a convocar a Salah a pesar de lo mucho que se juega el filial esta tarde el filial (16:00) con la visita del Torrellano de José Juan, el portero campeón de la Kings League.

►MEJOR NO HACER NÚMEROS: Las cuentas siguen saliendo a pesar de la flagrante falta de ataque y de la velocidad de descenso que ha cogido el equipo alicantino en las últimas siete semanas. Escobar se queda con la escasa distancia que existe entre unos y otros.

«En esta categoría no se pueden hacer cuentas, hay que llevarlo al día. Hemos tropezado más de lo que yo creía que podíamos tropezar y seguimos en la pelea. No hay que hacer números. Ganar o perder no asegura nada porque todos los que estamos en la pelea tenemos las mismas dificultades. Quien menos nervioso se ponga y más estable se muestre, se lleva el gato al agua», esgrimió.

►EN BUSCA DE UN PATRÓN: El preparador pacense, como su predecesor, no da con la forma de convertir al Hércules en un equipo fiable. «Estamos en proceso de encontrar el equilibrio. Nos ha ocurrido que cuando éramos más ofensivos, encajábamos muchos goles y ahora que defendemos mejor y nos hacen menos tantos, nos está faltando presencia arriba. Estamos tratando de corregirlo, de equilibrarnos. Y como no hemos tenido pretemporada, tenemos que experimentar durante la competición», lamenta el entrenador después de 14 jornadas al frente del equipo.

►EL DOCUMENTAL DEL À PUNT: La plantilla y los técnicos presenciaron en directo el jueves el estreno del documental, producido por el ente autonómico, que repasa el siglo de vida del Hércules CF. Según el preparador de Don Benito, la experiencia no pudo ser más satisfactoria. «Haber visto el documental nos ha ayudado a calcular la dimensión del club del que formamos parte todos. La plantilla está concienciada y convencida de que, aunque habrá que sufrir, estamos en disposición de lograr el objetivo. Veo al equipo muy motivado, convencido de que puede terminar la semana entre los cinco primeros clasificados», sentenció Lolo.

►RESPALDO DE LA GRADA: Esta semana se ha optado por no mencionar la crispación que, a juicio de futbolistas y técnicos, impera en el entorno del club. Esta vez se ha rebajado el foco y se ha agradecido a los hinchas el apoyo a pesar de que el equipo sigue lejos de estar a la altura de la inversión realizada.

«No espero, ni tampoco puedo pedir, nada especial de nuestra afición porque hasta ahora nos ha dado más de lo que le hemos dado nosotros. No es momento de que le pidamos nada más, es momento de darle nosotros, de seguir tirando para que cada vez haya más gente en nuestro barco. Mi compromiso es estar peleando hasta el último segundo por el objetivo. Lo que tengo muy claro es que, en play-off, el Rico Pérez no nos va a fallar», aventuró Lolo Escobar en un tono conciliador.

►MARCAR GOLES: El Terrassa ya le ganó 3-1 en su estadio en la primera. Recuperar el «average» a los catalanes se presume complicado, pero no imposible. «El golaverage lo tenemos en la cabeza, estamos obligados a tenerlo siempre presente, pensar en ello, a pelearlo contra cualquiera porque está todo tan igualado que puede resolverse todo por este detalle», apunta antes de valorar el compromiso de mañana: «Espero un partido muy igualado. Su forma de defender, con tres centrales, se nos atraganta, pero se verá un buen partido, con mucho nervio, porque el Terrassa tiene muchas cosas buenas y futbolistas de calidad».

►ALTAS Y BAJAS: El Hércules recupera a César Moreno («aunque no para jugar 90 minutos»), tiene la duda de Diego Jiménez, y y no podrá disponer de Nico Espinosa y Jack Harper, lesionados; ni de Christian Cedrés, todavía sancionado (será el cuarto de los cinco que le impuso el Juez Único).