El Hércules de nuevo se presentaba al Rico Pérez ante un rival directo y sin margen para el error, una historia repetida en esta fase de la competición. Lolo Escobar decidió devolver a Raúl Ruiz al lateral, dejando a Eimil en el banquillo y repoblando el centro del campo. Pero lo que más sorprendió fue ver que entre los suplentes no habían delanteros y sobre el césped sólo Jean Paul. Todo para medirse a un Terrassa metido en la pelea por el Play Off en la recta final de la competición. De nuevo el Rico Pérez regresaba al horario vespertino en busca de huir del calor.

El encuentro arrancó igualado, pero la primera ocasión clara fue para los visitantes. Cano se plantó sólo ante Carlos Abad y el meta evitó el gol. Poco después de nuevo tuvo que intervenir otra vez ante un disparo cruzado y los primeros murmullos llegaron al Rico Pérez por el inicio titubeante de los suyos. Y cuando más sufría el Hércules llegó un gol oportuno y de calidad. Otra vez Míchel Herrero apareció para hacer un remate de primeras por la escuadra. Aunque poco después tuvo que emerger de nuevo Carlos Abad para evitar el empate en un mano a mano con Jordi Cano. Las ocasiones eran para los visitantes pero el gol para los locales. Y al filo del descanso llegó el primer penalti a favor del Hércules de la temporada y de nuevo Míchel lo convirtió en el segundo tanto para los suyos.

El segundo tiempo arrancaba con ventaja de dos goles pero ante un oponente que generaba sensación de peligro en sus ataques. La tranquilidad se esfumó rápido en un penalti de Mario sobre Cano, que transformó el delantero para recortar diferencias. El partido entró en una fase de dominio alterno donde el Hércules intentaba aprovechar su ventaja en el marcador y menguar la capacidad de reacción del rival. Con mucha intensidad y tensión por lo mucho que había en juego para ambos equipos. Pero el Terrassa fue creciendo y en varias acciones a balón parado llevó el susto a la grada.

Pasaban los minutos y se llegó a la recta final del choque con todo por decidir y el partido muy abierto. El Hércules no encontraba a la contra el gol de la tranquilidad y el Terrassa se apagaba en los metros finales. Lolo no hizo cambios hasta los diez minutos finales, donde dio entrada a Felipe y a César Moreno, recuperado de su lesión. Pero un polémico penalti llevó la tragedia al Rico Pérez. Jordi Cano igualó y se esfumó un triunfo que parecía claro. Un punto que sabe a derrota y un grave paso atrás en las aspiraciones de alcanzar el Play Off.