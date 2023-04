Jornada clave para el Hércules este domingo (17.00) en Lleida. La enésima final para el conjunto de Lolo Escobar en una recta final de la temporada en la que cada vez los errores se penalizan más. El empate ante el Terrassa ha dolido mucho.El técnico acusó a la plantilla de no tener suficiente nivel en la rueda de prensa posterior al encuentro, unas palabras duras a las que Míchel ha respondido aunque sin querer entrar en polémica: «Estamos con ganas de darle la vuelta a esas palabras, de demostrar a todos que sí hay nivel en la plantilla para poder conseguir el objetivo de jugar el play off. Estamos a dos puntos y con bastantes opciones de meternos. Ahora necesitamos de todos, del cuerpo técnico, la plantilla, afición, de todos... Entre todos hay que ganar y conseguir el objetivo».

Míchel, uno de los capitanes del Hércules, es consciente de la situación. «Cuando acabamos el partido estábamos jodidos pero ahora tenemos que cambiar la mentalidad y levantar la cabeza porque nos quedan seis finales y la primera es el domingo», señaló. «El lunes fue un día que como futbolista nadie quiere, pero hay que ser realistas y no puede volver a pasar. Somos los mayores culpables y conscientes de que no puede repetirse. Eran tres puntos vitales, pero en esos momentos la mente te juega malas pasadas. Hemos visto el vídeo y recapacitado», añade Míchel, que admite que pueda haber nervios en algunos de los compañeros del equipo: «Está claro que es una situación difícil y que para algunos de mis compañeros puede ser la más exigente que han tenido en toda su carrera, pero para eso estamos, para ayudarnos entre todos y tranquilizarnos. Los nervios hay que dejarlos a un lado porque no es bueno para el fútbol. Confiamos en nosotros mismos y vamos a dar el cien por cien para que no vuelva a pasar lo del otro día».

"Hay que cambiar la mentalidad y levantar la cabeza porque nos quedan seis finales"

Sensaciones

Sobre las malas sensaciones que desprende el equipo, Míchel no está totalmente de acuerdo. «Desde fuera aunque íbamos ganando 2-0 parece que no eran buenas. La afición es muy exigente y eso tiene su parte buena y su parte mala. Nosotros nos quedamos con lo bueno, nos hubiera gustado haber ganado y estar en play off, pero el fútbol es así y los rivales también juegan. Ahora mismo tenemos que tener la cabeza metida y el equipo que esté más concentrado y el que menos fallos tenga será el que se meta», señala.

El centrocampista recuerda que ya ha vivido la sensación de jugar continuamente finales en su carrera: «Sí, pero esto es por luchar por una cosa bonita que es conseguir un play off. Por mi trayectoria me ha tocado jugar muchos partidos de alta tensión pero esto es fútbol y sin ello sería muy aburrido. Es lo bonito del fútbol y hay que disfrutarlo y hacerlo lo mejor posible. Hay que estar concentrados y no cometer errores».

"El vestuario es optimista, confiamos plenamente en nosotros y lo vamos a conseguir"

Goles sin premio

Míchel lamenta que el equipo no consiguiera ganar pese a conseguir dos goles. «Me dio mucha rabia porque llevamos muchos partidos sin meter gol. Metemos dos y parece que esta todo controlado, pero te entran los nervios... Pudimos matar el partido pero no lo hicimos. No es fácil jugar esos momentos pero hay que seguir porque tenemos opciones a todo. Estamos convencidos de que lo vamos a conseguir», señala convencido el jugador del Hércules.

El centrocampista blanquiazul está seguro de que el equipo se acabará clasificando para el «play-off». «El vestuario es muy optimista. Confiamos plenamente en nosotros, sabemos de nuestro nivel y sabemos que vamos a ir a ganar todos los partidos y nos vamos a meter como sea. Queremos que la gente confíe en nosotros, que tengan paciencia, ahora necesitamos más apoyo que nunca. Esperamos poder darles lo que se merecen».

Sobre el encuentro en Lleida, tiene claro de que les espera «un partido muy complicado»». «Es un campo grande parecido al Rico Pérez y debemos aprovecharlo, ya que estamos haciendo cosas buenas», afirma.

El Hércules disputará dos de los tres últimos partidos en el Rico Pérez, algo que sin duda celebra Míchel: «Jugar en el Rico Pérez es una suerte. Nuestra afición es envidiable en toda la liga. Es única, siempre se desplazan y es de admirar.Eso es algo que no lo tiene ningún equipo. Lo agradecemos y nos volcaremos por ellos. En casa no debemos dejar vivo a nadie».

El jugador no olvida el resultado del partido de la primera vuelta ante el Lleida (0-4): «Somos conscientes de lo que pasó en la ida y no se nos olvida. Queremos demostrar que tenemos equipo para competir, algo que no hicimos ese día».