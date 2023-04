Más sinceridad imposible en las declaraciones del entrenador del Hércules, Lolo Escobar. El técnico dejó claro que su equipo se maneja mejor en situaciones de movimiento que en la tranquilidad, en alusión a las declaraciones que realizó tras el partido de la pasada jornada en la que criticó el rendimiento de sus jugadores. «El de hoy ha sido uno de los mejores entrenamientos desde que estoy aquí y me apunto a que mantengamos esta intensidad porque tendremos más opciones de ganar. A ver si el dolor del domingo somos capaces de enfocarlo hacia Lleida», señaló el preparador extremeño en la sala de prensa del Rico Pérez.

«Vamos a ver si hemos logrado remover y activar. Ya lo dije cuando llegó el mercado de invierno, que mover la plantilla nos venía bien. La tranquilidad no me gusta y en el movimiento veo a la gente activada», añadió el entrenador, quien deseó que su plantilla «me calle la boca de aquí al final de la temporada».

«Sería perfecto y yo encantado de la vida», insistió el entrenador, quien confesó estar «cansado» de esperar a que los jugadores se comprometan con el equipo, en alusión a Ander Vitoria.

«No puedo esperar, si se quiere subir, que se suba. Estoy centrado en lo que tenemos y en los activos del club», apostilló.

«Vamos a ver si hemos conseguido remover y activar a la plantilla. Llevo diciendo desde que llegué que el mercado de invierno y todo lo que fuera remover a la plantilla nos vendría muy bien y sigo pensando que nos movemos mejor en el movimiento que en la tranquilidad. Veo gente preocupada y activada y pienso que se puede sacar más de ellos», señaló el entrenador del Hércules. «Todo el que quiera ser activo de aquí al final bienvenido, lo necesitaremos. Y el que no ya es hablar siempre de lo mismo. No viene al caso, nos estamos jugando mucho», incidió el técnico.

Sobre el encuentro en Lleida de este domingo, Lolo augura un duelo de gran exigencia ante un rival que se está jugando la permanencia. «Espero un partido muy igualado, aunque sé que es el denominador común en todos los estadios. Lo bueno es que es un club muy parecido a nosotros. Es un club grande, con un gran estadio, masa social, que no está donde quiere... Somos muy parecidos y eso va a hacer que el partido sea de más igualdad. Es un equipo que esta muy bien a nivel defensivo y que le gusta correr», señaló el entrenador, que tiene sus ideas igual de claras que al principio: «Me gusta la intensidad con balón y sin balón. Cuando no lo somos me preocupa mucho. Mostramos fragilidad del domingo y es lo primero que hay que intentar evitar. Ser intensos y lo que aguanten, no solo durante momentos».

Sobre el jugador del filial Salah, que la pasada semana no fue convocado pese a anotar tres goles con su equipo, Lolo apunta a que casi seguro que viajará. «Tiene muchas posibilidades de viajar a Lleida. Estoy en una disyuntiva pero el primer equipo es el primer equipo. Ayuda mucho al filial y tengo que tener la seguridad de que lo voy a utilizar», señaló.

Sobre la cantidad de «finales» que está disputando el Hércules desde hace muchas jornadas, el técnico cree que en este momento de la temporada le vendrá bien equipo: «Como llevamos tanta tensión acumulada tanto tiempo creo que ahora nos viene bien jugar estas finales porque seguimos en lo mismo. Esa sensación de tener que ganar y si no se acaba lo estamos teniendo desde que llegué y eso va a ser bueno para el final. También me encantaría ver al equipo sin presión y ya metido en el play off y pensar que los deberes ya están hechos. Me gustaría verlo de aquí al final y que permita al equipo relajarse un poco y seguro que parecería otra cosa. Ahora mismo jugando con tanta tensión hay momentos en los que nos está pesando».

El Hércules jugará dos de los últimos tres partidos de la temporada en el Rico Pérez, una circunstancia que agrada a Lolo Escobar y espera llegar con posibilidades a ese momento. «A ver cómo llegamos ahí... Está claro que sumar los de casa nos va a dar muchas posibilidades de conseguir la quinta plaza. El problema es que tienes que llegar a esos dos partidos de casa con posibilidades. Hay que llegar con vida y para eso tienes que pasar por Lleida antes y hacer un buen partido sabiendo que ellos están tan necesitados de puntos como nosotros. Quedan 18 puntos y dentro de tres semanas no sabemos qué va a pasar. Es una ventaja tener dos en casa al final», apuntó el técnico, que celebra enfrentase ahora a equipos de la parte baja: «Dentro de la dificultad que tiene la categoría prefiero jugar ante equipos de abajo»

Sobre el ambiente en el vestuario , Lolo confía en el que el equipo saque la rabia en el encuentro de este domingo: «En el ambiente en el vestuario si es como hoy lo veo perfecto. Si es como ayer lo veo mal, jodido. Pero es que ha habido una evolución bastante grande. Hablamos mucho y los veo bien. A ver si todo el dolor del domingo lo podemos enfocar hacia Lleida».