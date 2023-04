El margen es tan escaso en tantos frentes distintos que conviene lo reseñarlo para no arruinarse el Domingo de Pascua. El Hércules regresa hoy al Camp d’Esports, un estadio en el que se ha enfrentado a las dos caras del Lleida, la extinguida en 2011 y la refundada justo después. Allí no gana desde 2018. Lo hizo por la mínima gracias a un tanto del central Álvaro Pérez, ahora en el Intercity. En aquel once de Planagumà sobresalía Nani como lateral zurdo. Este domingo, el canterano blanquiazul no puede enfrentarse a su exequipo por la tarjeta roja que le mostraron la semana pasada. Sí estará sobre el césped Chuli, máximo goleador ilerdense con cinco tantos.

Las vidas deportivas de las dos ciudades avanzan paralelas. La competencia entre ellas está plagada de episodios sustanciales, en baloncesto y fútbol. El último, el vivido en la primera vuelta en el Rico Pérez que terminó con el cerco al palco de autoridades de un nutrido grupo de hinchas hastiados que terminó siendo sofocado por la Policía. Aquel 0-4 que le endosó un equipo en crisis (lleva tres entrenadores ya este curso, Pere Martí, Seligrat y Viadero) abrió la puerta al desastre, el mismo de los últimos años, que la mayoría ve avecinarse porque el equipo ha caído con Lolo Escobar en la misma indefinición futbolística en que lo dejó Ángel Rodríguez. Nani no puede jugar este partido contra su exequipo por sanción, pero Chuli, máximo goleador del Lleida con 5 tantos, sí puede formar de inicio El Hércules se planta en Lleida necesitado de puntos. Se mide allí con un bloque irregular que ha dilapidado buena parte de sus opciones de «play-off» jugando precisamente como local. En su campo, solo cuatro triunfos en 14 citas. La decimoquinta, a partir de las 17:00 horas, servirá para comprobar el efecto del último ataque grave al orgullo de la plantilla herculana ejercido por el entrenador pacense después de ser incapaz de sacar adelante un encuentro que al descanso dominaba 2-0. EL DATO Siete Jugadores del primer equipo se quedan en Alicante, tres de ellos por decisión técnica ► Esta semana, Lolo Escobar no encuentra problema en dejar en su casa a Ander Vitoria. Además del vasco, tampoco viajan por decisión técnica Sergio Marcos y Víctor Eimil. Siguen con su recuperación Diego Jiménez, Harper y Nico. Cedrés cumple su último partido de sanción. Los señalamientos sin rubor han dejado de ser noticia, sin embargo, en esta ocasión, sí que deja en Alicante a Ander Vitoria. Tampoco se han subido al autocar por decisión técnica Víctor Eimil y Sergio Marcos. Su lugar lo han ocupado David Marín, Manu Navarro y Salah, autor de un triplete la semana pasada con el filial frente al Torrellano de José Juan, el portero del primer ganador de la Kings League, que no jugará con El Barrio el segundo Split. El entrenador esta vez ha dado prioridad a la batalla del primer equipo y, de paso, ha vuelto a dejar en evidencia el trabajo de la secretaría técnica. Los otro cuatro integrantes de la primera plantilla que se quedan fuera de la lista de 18 son los lesionados Jack Harper, Diego Jiménez y Nico Espinosa, y el sancionado Cedrés, que cumple hoy su quinto (y último) partido de suspensión. Permuta de Alvarito El preparador blanquiazul parece decidido a repetir fórmula y estructura este domingo salvo que sorprenda poniendo en práctica una de las variantes trabajadas someramente durante la semana, la de Alvarito jugando a pierna natural por delante de Raúl Ruiz con Luque Júnior en la izquierda. Si no es así, lo normal será que reedite el mismo equipo que arrancó hace siete días contra el Terrassa. En ese caso, la única novedad sería la inclusión en el once de César Moreno por Maxi Ribero. A pesar de la reprimenda que se llevó del técnico por el penalti que cometió en el tiempo de descuento nada más reaparecer tras salir de lesión, es una pieza básica en el sistema de contención y salida de pelota del preparador de Don Benito. Él ejercería como pivote, como primera referencia en la acción ofensiva con Sandro Toscano justo delante. Artiles y Míchel volverían a juntarse, ojalá que con el valenciano asomándose al área con frecuencia, sin solaparse... otra vez.