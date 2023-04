Un negocio redondo... para el Barça. Abdessamad Ezzalzouli, «Abde», futbolista diferente, seguramente único, dejó en las arcas del Hércules dos millones de euros en 2021. Mucho dinero para un jugador con solo 17 apariciones en el primer equipo, ocho partidos completos únicamente y suplente 17 semanas seguidas en Segunda B, las 17 primeras de su vida profesional. Aquella aplaudida venta, ahora objeto de investigación por parte de la Justicia por un posible delito de alzamiento de bienes, puede quedar en anécdota si el Barça decide deshacerse del canterano blanquiazul este verano.

El Hércules, que forzó al máximo esa operación sin rebajar ni un euro el precio, no se reservó, sin embargo, ninguna cláusula por un futuro traspaso en concepto de derecho de formación como sí hacen otras canteras más habituadas a este tipo de negocio. Demasiado osado para un jugador con tan poco bagaje competitivo.

Dos años después, Abde ha disputado un Mundial eliminando de él a España, se ha estrenado como goleador culé (precisamente ante su actual equipo) y ha metido a los rojillos en la final de la Copa del Rey, una en la que podrá jugar si no se lesiona gracias a la remontada del Real Madrid en el Camp Nou de la semana pasada. De no haber sido así, los pamploneses habrían tenido que desembolsar 250.000 euros para permitir que el extremo pudiera enfrentarse con el club que tiene sus derechos por la denominada «cláusula del miedo» que han recuperado en Can Barça Laporta y su director de fútbol, Mateu Alemany.

La revalorización de Abde ha sido fulgurante en menos de dos años. Según las webs de cotización de futbolistas especializadas, el internacional con Marruecos cuesta ahora más e 20 millones de euros, una cantidad nada desdeñable para una entidad a la que urge equilibrar su cuenta de resultados para dar altas en LaLiga.

Por el jugador al que David Cubillo –ahora ayudante de Quique Sánchez Flores en el Getafe– no vio ninguna cualidad digna de ser empleada para ganar partidos en Segunda B, hay muchos clubes interesados, el primero el que disfruta de su talento ahora. La probabilidad de que la entidad navarra pueda desembolsar lo que vale son remotas, por eso el futuro de Abde está fuera del Sadar. El Wolverhampton busca extremo. Uno del perfil exacto que presenta el canterano blanquiazul, por eso le ha pedido al superagente de jugadores, Jorge Mendes, muy conectado con la presidencia blaugrana, que empiece a mover el posible traspaso del atacante a la Premier League, un campeonato que se ajusta perfectamente a las virtudes desequilibrantes y eléctricas del marroquí, quien, a pesar de todo, sigue soñando con triunfar en el Barcelona.

Xavi Hernánez no le cerró la puerta, de hecho cuenta con él, pero las urgencias financieras del Barça pueden precipitar su venta. Después de sus dos goles al Elche (lleva tres en Liga y dos asistencias), el entrenador azulgrana tuvo buenas palabras para él: «Está jugando muy bien en Osasuna y ha aprovechado su cesión. En verano volverá, lo miraremos, valoraremos y decidiremos lo que vamos a hacer. Creo que puede ser una pieza importante en el futuro. Veremos. Abde marca diferencia. Está siendo profesional. El reto es que en el Barça muestre ese nivel siempre en un club como este. Aquí debe demostrar su mejor nivel y tener continuidad. Lo valoraremos y decidiremos», argumentó el preparador culé.

3 GOLES ► Y dos asistencias lleva el extremo esta temporada en Liga con el Osasuna. Además, el canterano del Hércules ha jugado un Mundial, es finalista de Copa y se ha estrenado como artillero con el Barcelona tras dejar Alicante en verano de 2021, el último día de mercado.

La eclosión de Abde es imparable. Su encuentro con Jagoba Arrasate ha resultado determinante. En Alicante, solo Manolo Díaz fue capaz de darle la continuidad que necesita, vio en él lo que Cubillo ni se planteó. Con el preparador vasco, el canterano blanquiazul se está convirtiendo en una figura en Primera División, alguien con capacidad para decidir partidos, justo lo que más vale (y más difícil es de encontrar) en el fútbol. El Atleti de Simeone también está tras su pista. Destinos apetecibles seguro que no le van a faltar.