Olot es el único rival del grupo 3 al que no se ha enfrentado Lolo Escobar desde que firmó como técnico del Hércules. Con ese conocimiento, el preparador extremeño sostiene, a pesar de lo expresado en semanas anteriores, que la suya "es la mejor plantilla de todas" las que compiten con los blanquiazules por el salto de categoría. Por eso, a pesar de que su proyecto sigue fuera de los puestos de promoción, el técnico está convencido de que solo existe un objetivo: "el ascenso".

Cuando restaban diez fechas, el entrenador de Don Benito aclaró que la meta que se había fijado para ese momento era estar pelando por colarse entre los cinco primeros. Cuatro puntos le separaban entonces de ese desafío. Cinco partidos después, ha recortado solo dos, pero aun así continúa considerando una buena noticia estar en disposición de pelear el asalto al quinto escalón de la tabla clasificatoria.

"Seguimos a falta de cinco jornadas luchando por el 'play-off' y con el objetivo del ascenso", aseverando que le da igual en "el momento" en el que su equipo pueda certificar su presencia en las eliminatorias de postemporada siempre que acceda a ellas.

"Cuanto antes lo consigamos mejor, porque será un refuerzo positivo que nos puede venir bien, pero esto es fútbol, e igual luego, en vez de liberarnos y jugar más tranquilos, sin presión, lo que provoca es un exceso relajación, así que nunca se sabe si es mejor o peor", argumentó el extremeño.

Escobar está convencido de que los tres partidos que aún le restan como local serán "determinantes", a pesar de que los resultados y el juego demostrado por los alicantinos en el Rico Pérez no es precisamente halagüeño: "Es un debe para nosotros, porque pienso que hemos estado mejor fuera que en casa. Tenemos que mejorar nuestro juego en nuestro estadio para meternos en 'playoff'", incidió antes de pronosticar un partido "muy igualado" ante el Olot, que visita Alicante en descenso, a cinco puntos de la salvación.

Para Lolo, eso es coyuntural y no refleja la realidad del conjunto catalán: "Me gusta mucho y se ha reforzado bien. Ha ganado en el campo del Mestalla. Podemos dar un pasito bastante grande esta jornada si ganamos", señaló.

El preparador blanquiazul aprovechó su comparecencia para volver a recordar que se hizo cargo del Hércules cuando estaba a diez puntos de la zona de promoción. "La mejora es notable", si bien admitió que pasó un mal momento al frente del equipo "cuando perdimos ante el Peña Deportiva porque nos habían superado todos los de arriba y no habíamos sido capaces de competir", asumió el extremeño, que pierde hasta final de curso a Cedrés, lesionado, y tiene las dudas de Diego Jiménez y Harper Williams, que siguen sin entrenar a pleno rendimiento.

"Ahora mismo veo la plantilla capaz de ascender con lo que tenemos y vamos a intentarlo", afirmó el preparador, que dio por buenas las explicaciones de Ander Vitoria para no asistir al entrenamiento abierto al público del jueves.

"Ahora mismo están los que están. No esperamos a nadie. El barco para estas cinco jornadas parte y los que no están es complicado que se suban", subrayó el entrenador del Hércules, antes de reconoce que le pide a Míchel Herrero que esté más cerca del área rival que de la propia, pero no hay forma de que el valenciano entre en razón: "Se le imanta el balón. Son muchos años como mediocentro, pero donde es de los más determinantes de la categoría es cerca del área contraria y no tanto en la propia", concluyó.