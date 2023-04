«Mientras hay vida, hay esperanza». Suena lacónico, a lugar común, a necesidad de creer aunque no sea fe lo que exude la frase. La sensación de que la temporada del Hércules se puede cerrar con un fracaso inapelable se extiende como una mancha de bolígrafo en el bolsillo de la bata de una doctora. Lolo Escobar quiere creer, pero de la energía de su primera vez ante los medios apenas queda un hilo, el que le mantiene de pie al frente de una nave que estuvo a punto de saber reflotar, pero que se le ha escorado demasiado sobre un mar en llamas por diferentes factores, muchos nacidos al abrigo de sus decisiones al mando de la tripulación, la mayoría en ataque.

«Nuestra idea futbolística ha ido cambiando mucho desde que llegué»

El preparador extremeño se juega su discurso en Zaragoza este domingo. Necesita ganar para continuar alimentando la posibilidad de alcanzar el play-off. Cualquier otro resultado no haría más que alimentar el pesimismo que anida en el entorno a propósito del devenir del proyecto. «No sé si será definitivo el partido. Espero que nosotros hagamos nuestros deberes y no lo sea. Ganar nos libraría de tener que depender de otros resultados para seguir con aspiraciones», desea el técnico del Hércules.

«No veo al equipo capaz de ganar los cuatro partidos que nos restan porque no miro más allá del domingo, no pienso en el 12 de 12»

El miedo a perder que sufre este vestuario se reduce cuando juega lejos de Alicante, algo que no entiende el entrenador. «A mí me gusta nuestro estadio, me parece tremendo. Me lo parece si nos gritan o si nos animan. Es lo más parecido que hay en esta categoría al fútbol profesional. Lo vivo así, lo disfruto porque te hace sentir parte de algo grande. Habría que preguntarle a mis jugadores si a ellos les sucede igual. El sueño de todo profesional es jugar cada domingo en estadios como el nuestro, pero es evidente, con los números en la mano, que estamos mejor fuera que dentro de casa», lamenta el preparador blanquiazul.

«Sin patrón»

Lolo Escobar reconoce que su equipo no sigue un estilo reconocible porque «las circunstancias nos han ido obligando a cambiarlo cada semana», asume. «Ha habido muchos cambios en el equipo, muchas bajas importantes. Hemos tenido que ser camaleónicos y adaptarnos a lo que teníamos, y eso nos ha obligado a cambiar mucho la idea inicial», explica el técnico de Don Benito, al que le gustaría saber por qué se muestran tan angustiados sus futbolistas sobre el césped.

«Ojalá supiera el porqué. Fallamos dos pases y nos tiran un córner y ya patinamos. Creo que este juego es para divertirse y disfrutar, pero no lo estamos haciendo», señaló antes de subrayar que buena parte de su trabajo desde que asumió el cargo se está centrando en «mejorar el ánimo» del equipo.

«A ver si somos capaces de jugar nosotros con la ansiedad del rival; al final siempre son ellos quienes juegan con la nuestra»

La ansiedad que pesa sobre el Hércules es semejante a la que pueden sentir sus rivales, sin embargo ellos –como sucedió el domingo pasado con el Olot, que se jugaba la vida–, no lo acusan tanto. «A ver si somos capaces de jugar nosotros con la ansiedad del rival, porque al final siempre son ellos los que juegan con la nuestra», indicó en referencia a la urgencia que también tiene el filial del Real Zaragoza, necesitado de victorias para no perder la categoría, algo de lo que está muy cerca.

A corto plazo

«No veo al equipo capaz de ganar los cuatro partidos que restan porque no miro más allá del domingo. No hay que plantearse el 12 de 12», aconseja Escobar, que ha pedido a sus jugadores que no miren más allá del duelo de mañana en la ciudad deportiva del conjunto maño.

El entrenador no teme, según expresó antes los medios, que las cuatro fechas que faltan para que finalice la Liga le terminen quemando pese a disponer de un curso más por contrato.

«Ganar y, sobre todo, perder me afecta mucho, pero soy feliz en este equipo y en esta ciudad. Cuando acabe la temporada, el 13 de mayo, día de mi cumpleaños, veremos qué piensan los que toman decisiones», sin dar nombres propios y hablando en plural. «Todo el mundo sueña con entrenar al Hércules y una derrota no cambiará que esté en un sitio de puta madre», enfatizó justo antes de que acabara el turno de preguntas.