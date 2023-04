Tocado anímicamente, afónico, de riguroso luto, con tono bajo, pero convencido, a pesar de todo, de que su equipo aún puede llegar al play-off dentro de tres semanas. El único argumento en el que el técnico del Hércules sustenta su deseo son las dos fechas consecutivas que los alicantinos van a jugar en los próximos 15 días en el Rico Pérez (frente al Alzira y el Atlético Saguntino). «La sensación que me queda es agridulce. Hemos pasado de despedirnos de la temporada a seguir agarrándonos a nuestras opciones con el gol de Eimil».

El discurso de Lolo Escobar, cada vez más desordenado, menos convincente, sigue apelando a la lógica matemática a pesar de que por fútbol a su proyecto no le da para sentirse un equipo con facultad para promocionar y saltar de categoría. «Nos faltan cosas, sobre todo arriba. Hemos defendido bien, creo, pero no tenemos quien defina ocasiones que tenemos muy claras y eso nos está penalizando», sostiene el entrenador justo antes de quejarse del tanto del filial del Zaragoza, bastante mal defendido por los blanquiazules. «Tengo que volver a ver la jugada, pero es evidente que quien ha metido el gol (Guillem Naranjo) ha rematado muy solo y eso me enfada», confiesa Lolo.

«A mí me tienen que matar para que pierda la esperanza», vuelve a repetir el entrenador, al que ya solo le quedan las matemáticas como argumento futbolístico en un final de curso deplorable

«Este gol no nos ha dado para ganar, pero nos hace seguir resistiendo, teniendo esperanza. Yo las tengo, a mí para que la pierda me van a tener que matar. Hemos estado muy cerca de decir adiós a la temporada, pero tenemos otra oportunidad y nos vamos a agarrar a ella», indica Escobar, que tiene las cuentas, esta vez sí, muy claras: «Hay que ganar los tres partidos que nos quedan, el nueve de nueve nos mete en el ‘play-off’», argumenta sin elevar el tono, algo afligido, muy cansado, casi harto de repetirse lo mismo pese a que su equipo no dé la talla.

«No sé si es bueno que ahora tengamos dos partidos seguidos en nuestro estadio, pero todos los equipos desearían jugarse lo que nos jugamos nosotros delante de su público. Yo, también», esgrime el preparador blanquiazul, que justificó la ausencia de Toscano y la suplencia de Míchel por una cuestión de forma física.

«Pensaba que podía ganar este partido sin Míchel ni Toscano, los dos necesitaban un descanso, a los dos les faltaban piernas»

«Estaba convencido de que podría ganar aquí, a un equipo de niños, sin ellos dos. He creído que necesitaban descansar, les va a venir bien porque les faltaban piernas. Lo noté la semana pasada y he entendido que había que refrescar al equipo. Hemos aguantado muy bien ante un rival muy joven, hoy quería piernas», aduce el técnico.

«Hemos cedido solo dos saques de esquina y en uno nos han hecho un gol, no es para estar satisfechos a pesar de que insisto en que hemos defendido bien el resto del tiempo. No merecíamos perder y el gol de Víctor (Eimil, que entró en sustitución de Artiles para jugar como extremo diestro) nos mantiene con vida. La temporada no se ha acabado para nosotros todavía. Si sacamos los seis puntos que tenemos en casa, seguro que alcanzamos el objetivo en la última semana», vuelve a repetir Escobar antes de subirse al autocar de camino a Alicante.