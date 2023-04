Diego Jiménez es consciente de que el Hércules tendrá que ganar los tres partidos que quedan para clasificarse para el «play-off», aunque tiene claro que todos los sentidos deben estar puestos en el partido ante el Alzira, vital para seguir con opciones para luchar por el quinto puesto.

¿Cómo está el equipo de cara a este duelo vital?

El equipo está con muchas ganas. El fin de semana pasado hicimos un partido bueno, lo llevamos dónde queríamos pero desgraciadamente se pusieron por delante con una jugada a balón parado. Prácticamente estábamos fuera del objetivo pero el equipo creyó y luchó hasta el final. Estamos vivos y ahora tenemos que conseguir los tres puntos porque es clave.

El gol de Eimil ha cambiado la perspectiva...

Durante el partido merecimos bastante más. Planteamos un partido para evitar que ellos corrieran que era su punto fuerte. Lo hicimos muy bien y les esperamos en un bloque medio y conseguimos hacer dos o tres ocasiones de gol. Cuando no les marcas corres el riesgo de que en una jugada aislada te puedan meter y así fue. Me quedo con la reacción del equipo que estuvo sensacional y sacamos un punto que nos da vida para seguir creyendo.

Jugaron sabiendo que el Manresa había perdido...

Tenemos que tener claro que no podemos mirar la clasificación. Nosotros tenemos que sumar de tres en tres. Hay que sacar lo nuestro para conseguir el objetivo. Solo podemos centrarnos en el partido ante el Alzira.

¿Cree que hará falta ganar los tres partidos para disputar el play off?

Sí, pero para nosotros solo hay un partido que es el del domingo en el Rico Pérez. Hay que sacarlo como sea y estamos trabajando duro durante la semana para poder hacerle daño al Alzira. Hay que centrarse en el día a día y en el trabajo.

El míster no tenía tan claro que fueran tan bueno jugar ahora dos partidos en el Rico Pérez después de los últimos resultados en casa...

Tenemos que estar tranquilos y centrarnos en nuestro trabajo. Al final es normal que los aficionados estén molestos. No estamos sacando los resultados que nos gustaría a todos y tenemos que convivir con ello. Hay que darle naturalidad y estar centrados en lo que depende de nosotros, que no es más que hacer el trabajo bien hecho. Al final si dentro del campo cada uno se centra en hacer su trabajo las cosas van a salir bien e irá todo rodado y el público estará con nosotros. Iremos todos juntos y vamos a conseguir los objetivos.

Su gran ventaja respecto a los rivales directos es que juegan ahora dos partidos seguidos en casa...

Nosotros tenemos un calendario que nos puede favorecer más por el hecho de jugar en casa, pero por ahora solo debemos pensar en el partido ante el Alzira.

¿Qué Alzira se espera?

Me espero a un rival que va a venir a esperarnos atrás y tratar de no cometer errores. Ahora mismo están en una situación clasificatoria complicada y el planteamiento del partido será un poco esperar que vayan pasando los minutos y que a nosotros nos vaya entrando esa ansiedad por ponernos por delante y ellos aprovecharlo para conseguir rascar algo. Nosotros tenemos que centrarnos en hacer nuestro trabajo como estamos haciendo todo el año, hacer nuestro juego con nuestra idea y no mirar el rival ni lo que pueda haber alrededor.

El equipo lleva toda la temporada jugando finales..

Al final el mal comienzo del equipo y ese déficit de puntos ha hecho que cada partido sea un final y éste realmente lo es porque ya no hay más margen de error y el equipo tiene que dar el do de pecho y hacer las cosas bien para sacar los tres puntos

¿Qué sensaciones hay en el vestuario?

Bien, con muchas ganas de que llegue el domingo y dar la mejor versión de cada uno. Estamos ilusionados con el reto que tenemos por delante, que es muy bonito y vamos a tratar de conseguir el objetivo.