El entrenador del Hércules, Lolo Escobar, afirmó en rueda de prensa, que si su equipo es capaz de ganar los tres partidos que restan para el final de la temporada se clasificará con total seguridad para la fase de ascenso a Primera Federación a pesar de la desventaja actual de dos puntos.

«Lo que estamos haciendo es arreglar una temporada que estaba torcidísima. A ver si lo logramos en estas tres jornadas», dijo el extremeño, quien calificó el partido de este domingo ante el Alzira (18.00) como una nueva final.

«Es igual que todas las semanas, todo son finales y esperamos en esta no fallar. Tenemos que seguir intentándolo para que al final en una de estas acertemos porque hemos desaprovechado tantas oportunidades que por probabilidad esperemos que esta semana cambie», afirma el técnico.

«Llegados a este punto todos hubiésemos firmado llegar a la situación en la que estamos y tener los rivales que tenemos. El problema es que eso no vale aquí. Tendríamos que estar mucho mejor, hacer más goles, encajar menos y ser un equipo mucho más compacto. Considero que lo que estamos haciendo es tratar de arreglar una temporada que estaba torcidísima. Si ganamos los tres partidos nos metemos seguro», destacó el entrenador, que busca un nuevo punto de inflexión del equipo. «Empezamos demasiado bien, fue muy duro cuando jugamos contra los cuatro de arriba y fue un punto de inflexión negativo. Nos condicionó, especialmente las cabezas. Ahora estamos remontando el vuelo y esperemos que en estas tres semanas tengamos otro punto de inflexión a positivo y meternos con garantías y mejores sensaciones, que es lo que buscamos», asegura.

El técnico espera encontrar el mejor ambiente posible en el Rico Pérez: «Entiendo el hastío de la gente después de tantos años. Por eso no les exijo nada, me tengo que centrar en los míos, en el verde y entiendo el dolor de la gente. Si les diéramos más alegrías no estarían como están. Somos culpables porque formamos parte de estos diez años de penuria. No puedo pedirles nada».

Escobar relató cómo le gustaría que fuera el partido: «Me encantaría que fuera un partido como en la ida, donde estuvimos muy bien y teníamos el control del juego generando ocasiones. Espero un partido en el que seamos valientes y que no nos pese el ambiente ni los resultados. Volvemos a jugar los últimos y sabiendo todo lo que ha pasado. Son condicionantes con los que hay que jugar a nivel mental». «Ya nos tenemos que exigir hacer partidos perfectos, estar mejor en ataque y en defensa. No vale con hacer lo justito porque está claro que no nos está llegando», reflexionó el técnico, que ve con ánimo a la plantilla: «Veo bien a los jugadores. Está claro que los golpes cada vez duelen más. El paso de las jornadas y de las decepciones hace que tarden más en recuperarse».

Sobre si consideraría un fracaso no entrar en el «play-off», Escobar tiene las cosas claras: «La palabra fracaso no me gusta. A nivel personal no me considero un fracasado. Hablaría más de decepción no meternos en play off, pero una decepción que va a contribuir el sentir que hay aquí, estamos a tiempo y tenemos que luchar. Meternos en play off relanzar la ilusión de todo el mundo».

El entrenador realiza cambios tácticos en prácticamente todos los partidos: «No es positivo que tenga que buscar soluciones todas las semanas. No me voy a quedar bloqueado y quiero encontrar la combinación ganadora hasta el final. No solo es meterse, es hacerlo con garantías».

Sobre Ander, el técnico ya prácticamente no le espera: «Le he puesto cuatro partidos de titular y también ha jugado segundas partes y seguimos teniendo el mismo problema cuando está en el campo y cuando no está, que es la falta de gol. Si tuviera la certeza de que va a marcar el domingo lo pongo de capitán, tira los penaltis, los córners y las faltas. Pero no tengo la certeza con ninguno. Ningún delantero nos da garantías y sigo buscando a ese jugador que ahora mismo nos meta en play off».