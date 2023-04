La suerte se acabó, las fauces del lobo se aprecian ahora con más nitidez. Cinco puntos separarán al Hércules de la quinta plaza antes de salir al campo, que en realidad son seis porque, además de la distancia que existe, tendría que recortarle al Manresa, que es quien cierra la promoción de ascenso, los nueve goles de ventaja que le lleva para adelantarle en caso de empate al final de curso. Los catalanes, con un jugador más toda la segunda parte y un penalti a favor, se impusieron el sábado al filial del Espanyol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque con un tanto de Toni Larrosa en el 92.

En cualquier otro grupo de los que conforman la Segunda RFEF, el Hércules ya no tendría ninguna opción de alcanzar el «play-off». Por fortuna para él, en el tres la tensión competitiva ha sido menor. Solo los cuatro primeros, con salvedades, han conservado una regularidad constante, esa de la que ha carecido el proyecto blanquiazul, perdido en ensoñaciones y desconfianzas más o menos perceptibles.

Los valencianos, en descenso, solo han ganado un par de partidos a domicilio n el presente curso y el último fue hace cinco meses

A tres jornadas para la conclusión, los alicantinos han asumido que solo les vale ganar. Ya no hay chance, ni favores de terceros, ni carambolas milagrosas. Superar hoy a un Alzira en descenso será imperativo, aunque no fácil. Los números del Hércules en su estadio son muy malos. Por «suerte» para él, su adversario no gana como visitante desde que se lesionó Jack Harper el año pasado.

Dos triunfos en todo el campeonato a domicilio, el último el 20 de noviembre. El objetivo de los valencianos es no bajar, así que un empate en Alicante no sería un mal resultado. Para el conjunto de Lolo Escobar supondría el acta de defunción. Los blanquiazules, que no suman los tres puntos como locales desde que se impusieron al Formentera (sin brillo ni control alguno) necesitan sacudirse de encima la incapacidad para estar a la altura de las necesidades, que son muchas. Un triunfo esta tarde (18 horas) daría algo de margen (escaso) para la siguiente cita, frente al Atlético Saguntino, de nuevo en Alicante.

Lolo Escobar tiene las bajas conocidas de Nico Espinosa y Cedrés y conserva la única duda de Jack Harper, que todavía trabaja a menor ritmo

Perder abre la puerta a un desastre tan difícil de calibrar que mejor no contemplarlo antes de hora. El Hércules encara este domingo sobre aviso. El Olot ya le desarmó hace 15 días en unas condiciones clasificatorias muy similares a las del Alzira. Sin un armazón ofensivo creíble y con dudas estructurales perennes, al bloque de Escobar le hace falta, al menos, demostrarse por qué sus salarios son más altos que los de su oponente.

Puede que con eso bastase en las circunstancias actuales. Después de haber sacrificado a Míchel y Toscano la semana pasada, según confesó el técnico, «para que descansaran», lo normal es que ambos regresen al once para comandar el ataque blanquiazul desde su origen.

El resto, las cuestiones de siempre: ¿quiénes construyen la banda derecha, quién acompaña a Roger Riera en el centro de la zaga y quién mete los goles? Todo un curso sin respuestas... dos técnicos después. Los continuos bandazos del entrenador extremeño hacen imposible aventurar una formación titular. De hecho, resulta muy difícil saber qué 18 jugadores conformarán la convocatoria.

Siete puntos separan a los alicantinos de los valencianos, que nunca, hasta ahora, han conseguido imponerse en Liga al Hércules en el José Rico Pérez. Antes de que arranque el choque, la plataforma Podemos Recuperarlo tiene programada una marcha de protesta contra los administradores con lectura de manifiesto al final de la misma, en la Puerta 0 del estadio, en el que pedirán, de nuevo, la venta de las acciones que controla la propiedad para desligarse del órgano gobierno y dejar paso a nuevos gestores. Únicamente vale ganar a pesar de que lograrlo no garantice nada porque, en el mejor de los casos, tocaría recortar tres puntos en dos jornadas.