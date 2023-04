«Hoy me han partido la cara y no puedo pensar en mi futuro. Hoy siento vergüenza». Así de tajante (y consternado) se mostró Lolo Escobar en la rueda de prensa posterior a la undécima derrota del Hércules esta temporada, la que le deja virtualmente sin objetivo a falta de dos semanas para el final de la temporada regular.

«Ha sido una tarde muy mala. Ni en mis peores pesadillas podía imaginar lo que ha sucedido sobre el césped, no tengo palabras», ha respondido el preparador extremeño con la voz más apagada que nunca y la mirada borrosa.

«No puedo explicar nada, solo pido perdón. No hemos estado a la altura, pero soy yo quien sale a dar la cara y solo puedo pedirle disculpas a la gente», abundó antes de agregar: «Hemos generado muchas ocasiones [solo una entre los tres palos en 90 minutos, ninguna en la segunda mitad, con 0-1], pero ya advertí de que teníamos un problema arriba que se ha ido acrecentando a medida que ha incrementado la presión por los malos resultados y el malestar de la gente», arguyó Escobar.

«Soy yo quien sale a dar la cara y no puedo ofrecer ningún argumento que no suene a excusa, le pido disculpas a la gente»

«No hemos estado a la altura ninguno. A partir de ahora, en lo que nos queda, solo puedo apelar al amor propio del equipo para afrontar las dos jornadas que nos quedan. No creo que esto que nos ha pasado tenga que ver con que la plantilla no tenga nivel. Creo que sí lo tiene, pero no lo ha sacado», esgrimió el preparador del Hércules, que volvió a referirse a sí mismo «como un Quijote» al que le toca «tragar veneno y seguir trabajando hasta el último día», reiteró el técnico de Don Benito.

«Me quedo sin razonamientos y lo que diga sonará a excusa, pero han pasado cosas dentro que sirven para explicar algunas de las decisiones que he ido tomando», reveló para referirse a la ausencia por segunda semana seguida de Toscano entre los 18 convocados.

Lolo Escobar justificó la entrada en la segunda parte de Ander Vitoria y Sergio Marcos, dos de los efectivos con los que menos ha contado desde su llegada, de forma inequívoca: «Estaba desesperado». «No me arrepiento de nada de lo que hecho ni de las decisiones que he tomado desde que acepté los que otros muchos rechazaron (dando a entender que su elección como sustituto de Ángel Rodríguez no fue la primera), pero tengo miedo de haber decepcionado a muchas personas, dentro y fuera del campo», apostilló con pesadumbre.