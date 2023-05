Desde que el Hércules anunció el miércoles el nombramiento de Luis Castillo como nuevo presidente del conjunto blanquiazul, las reacciones en las redes sociales han sido prácticamente unánimes en contra de su llegada. La afición relaciona al empresario alicantino con la desaparición del Lucentum que obligó a refundarlo desde Nacional. Las asociaciones de aficionados, las peñas y diversos colectivos se muestran en contra de la llegada de Castillo e insisten con la salida de Enrique Ortiz. Así, la plataforma «Podemos Recuperarlo», colectivo de aficionados y abonados del Hércules críticos con la gestión del máximo accionista, Enrique Ortiz, ha mostrado este jueves su disconformidad, a través de un comunicado, con el nombramiento de Luis Castillo como nuevo presidente de la entidad.

El colectivo, que ha organizado varias campañas y concentraciones contra la gestión del consejo, considera que la elección de Castillo responde a un ejercicio de «nepotismo» por parte del propietario del club y recuerda el «daño y la participación» de Castillo «en la desaparición de otro símbolo de la ciudad como fue el Lucentum».

«Desaparición que trajo consigo inhabilitaciones, deudas y perjuicios a entidades privadas y públicas, llegando incluso a involucrar a instituciones como Diputación, Ayuntamiento o Generalitat», argumenta la plataforma en su nota, que también recuerda que la desaparición del Lucentum «acabó siendo pagada con dinero público de todos los alicantinos durante ochos años con cifras de 500.000 euros por año».

El colectivo insiste en que la única noticia que desea escuchar por parte del club es «la salida de la propiedad de la familia Ortiz».

«Ninguna decisión presente o futura que suponga una mejora de la entidad puede tapar lo que representa tanto la familia Ortiz como todo su entorno para la ciudad y, menos aún, figuras igual de controvertidas que Enrique», concluye el comunicado del colectivo alicantino.

Días tensos en el entorno blanquiazul horas después de consumarse el fracaso en una temporada aciaga que marcha en consonancia con las anteriores.

Míchel, autocrítico

El centrocampista del Hércules Míchel Herrero afirmó en rueda de prensa que la imagen que está dando el equipo, prácticamente ya sin opciones de pelear por el ascenso a Primera Federación, no es la que merecen ni el club ni la afición.

«Quedan dos partidos y lo único que queremos es ganar y limpiar la imagen que estamos dando. Es culpa nuestra. Hay que hacer un buen partido y brindárselo a la afición. Qué menos», dijo el valenciano. Míchel se refirió a los incidentes vividos la pasada jornada en el Rico Pérez, con invasión de campo y concentración de aficionados en el aparcamiento del estadio, y afirmó que «a nadie le gusta salir escoltado por la Policía de su trabajo».

«Eso dice que no lo estás haciendo bien. Es lógico y respetamos las opiniones y toca agachar la cabeza y seguir trabajando hasta el último suspiro. No queda otra. Hay que hacerlo por ellos, por la ciudad y la afición. Es lo mínimo», apostilló.

El jugador dijo no haber pasado miedo por las protestas de los aficionados y afirmó que los futbolistas están expuestos a estas situaciones «para lo bueno y lo malo». «Hay que comérselo. Hay que agachar la cabeza y darle vueltas para que no se vuelva a repetir», insistió Míchel, quien consideró «entendible» el malestar de los seguidores herculanos. El valenciano indicó que para celebrar éxitos en el futuro hay que pasar por momentos críticos y confesó que los males del Hércules tienen su origen desde el inicio de la temporada.

«Yo no estaba aquí, pero en la pretemporada no había jugadores. Es un cúmulo de todo. Si no estás preparado y aprovechas las ocasiones te entran las prisas y los nervios», reflexionó el jugador, quien confió en «acabar de la mejor forma posible y que no se vuelva a repetir una temporada así». Míchel Herrero, fichaje estrella del club para la temporada, admitió que lo sucedido esta temporada ha sido «difícil de asumir» para él, ya que firmó para ayudar al club a salir de la categoría y, sin embargo, la temporada no ha sido positiva.

«Regresé para ayudar, pero la situación del club no es la misma de hace 13 años, ni la categoría, ni Míchel Herrero», reflexionó el centrocampista, quien recordó que «he jugado y entrenado en campos de césped artificial y hecho esfuerzos por ayudar y todo lo que está en mi mano, aunque sé que nunca serán suficientes».