Aunque el movimiento se estaba gestando desde hace tiempo, la propiedad no se lo pensó dos veces para hacerlo oficial. 72 horas después de firmar uno de los capítulos más vergonzosos de la historia del Hércules, el club anunció la llegada inminente de Luis Castillo a la presidencia de la entidad blanquiazul recalcando además que va a tener «el control absoluto de la gestión institucional y deportiva del Hércules Club de Fútbol, con autonomía en todos los niveles de decisión». El anuncio, que no ha sentado bien en la afición por su pasado en el Lucentum, es la solución «perfecta» para Enrique Ortiz en estos momentos de dolor a punto de culminar la temporada y con la permanencia todavía no conseguida de forma matemática. La presencia de Luis Castillo es un escudo perfecto para el máximo accionista, que el domingo vivió su enésima manifestación en contra por parte de una afición herida. Sabe que el hotelero viene a por todas con el deseo de cambiar el rumbo de un Hércules en depresión. También que el empresario va a acaparar mucho foco mediático a cada movimiento que haga y que eclipsará la polémica con fichajes muy sonados. Con él el Lucentum llegó a Europa, jugó «play-off» por el título de la ACB y Copa del Rey, pero al final se pagó un precio demasiado alto por esos años de gloria. En el Hércules cualquier acción, cualquier palabra o cualquier silencio adquiere una relevancia trascendental pese a estar en el sótano del fútbol nacional.

Luis Castillo, nuevo presidente del Hércules UN SUEÑO Castillo siempre quiso ser el máximo dirigente del Hércules Luis Castillo cumplirá un sueño que tenía desde hace muchos años con su acceso a la presidencia del Hércules la próxima semana. El empresario alicantino aterriza en el conjunto blanquiazul con la promesa de Enrique Ortiz de que tendrá plenos poderes para desarrollar su trabajo. El expresidente del Lucentum deberá hacer frente a una durísima crisis institucional, a un nuevo proyecto deportivo partiendo casi desde cero tras el fracaso de esta temporada y a la crispación de una afición maltratada y rota por la sucesión de temporadas convertidas en despropósitos. Castillo pronunciará el miércoles sus primeras palabras como nuevo presidente del Hércules, llega con ganas de sumar, de cambiar la dinámica de la entidad y de relajar al ambiente tenso que rodea al Rico Pérez. En breve tendrá que tomar sus primeras decisiones, en teoría con independencia de la propiedad... ENTORNO Ambiente de crispación El hotelero llega en uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Seguir una temporada más en la cuarta categoría es un palo muy duro para los seguidores blanquiazules que ven cómo cinco equipos de la provincia se encuentran en una categoría superior. La desilusión de la afición es total y cada año es peor que el anterior. Clamor de la afición contra Castillo DIRECCIÓN DEPORTIVA ¿Seguirá Paco Peña? La intención de la propiedad es seguir contando con Paco Peña como secretario técnico, pero no se descarta la llegada de un director del agrado y de la confianza de Luis Castillo además de alguna persona más para fortalecer la parcela deportiva. Peña tuvo una dura salida del Rico Pérez el pasado domingo. CONTRATOS Decisiones sobre jugadores y entrenador Va a haber momentos tensos y complicados. Una de las primeras decisiones será la continuidad o no de Lolo Escobar pese a que tiene un año más de contrato. El técnico no ha conseguido el objetivo para el que se le contrató además de terminar la temporada con muy malas sensaciones. Tocará negociar o darle continuidad. No será fácil la negociación con jugadores que no han contado como Ander Vitoria o Sergio Marcos, pero el club tiene claro que no pueden seguir tras el fiasco de esta temporada. Luis Castillo aterriza el lunes y comenzará las reuniones con todas las áreas de la entidad antes de iniciar su nuevo proyecto. Arranca con el viento en contra pero sabe manejarse bien.