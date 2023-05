Lolo Escobar dará este viernes en el Rico Pérez su penúltima rueda de prensa de la temporada. La última será este domingo después del encuentro en Ibiza en el que el Hércules pondrá fin a una desastrosa temporada. El técnico madrileño, que relevó al destituido Ángel Rodríguez, tiene firmado un año más de contrato, pero sus posibilidades de seguir cada vez son más difíciles por el mal sabor de boca que ha dejado la temporada al tiempo que no ha terminado de convencer su gestión del vestuario.

Aunque en un principio Enrique Ortiz era partidario de mantener al técnico, la idea pasa inicialmente por contratar a un director deportivo que, con el apoyo de la comisión, elija al entrenador del Hércules para la próxima temporada. Nadie descarta todavía a Escobar por tener un año más de contrato, pero las razones a favor de su continuidad cada vez son menores en las distintas áreas de la entidad.

Tampoco el técnico madrileño ha afirmado con rotundidad en las últimas semanas su deseo de seguir una temporada más en el Hércules y la única condición que ha deslizado ha sido la de tener voz en la confección de la plantilla. Aunque Escobar generó gran ilusión nada más coger el equipo con victorias importantes a base de remontadas, lo cierto es que el equipo comenzó a caer en picado hasta el punto de complicarse el objetivo por momentos hasta finalmente no conseguirlo.

Sin «play-off», los argumentos para defender la continuidad se caen a pesar de que Escobar se encontró con una plantilla ya hecha que ha demostrado no tener suficiente nivel, tal y como señaló el técnico en más de una ocasión en rueda de prensa, dejando en evidencia a Paco Peña, secretario técnico, que se responsabilizó de la plantilla configurada en varias ocasiones durante la temporada.

Quien sí tiene garantizada su presencia la próxima temporada es Peña, aunque lo hará con un papel más secundario en una comisión deportiva junto a más miembros que el club espera cerrar cuanto antes. Uno de ellos es Subirats, quien todavía no ha cerrado su incorporación al nuevo organigrama. Por encima de la comisión se quiere situar a un director deportivo con amplia experiencia que encabece la configuración de la plantilla.

El objetivo de la entidad es comenzar el trabajo lo antes posible para que no pase lo del año pasado cuando en verano el club tuvo que suspender un partido amistoso de pretemporada ante el Eldense por falta de efectivos. La idea es arrancar una vez esté configurada la comisión deportiva con la elección del entrenador. Para ello lo primero la entidad tiene previsto una reunión con Lolo Escobar para intercambiar impresiones tras una dura temporada en la que han quedado muy dañadas ambas partes, por lo que distanciar los caminos a priori se antoja como la mejor solución para el futuro del Hércules.

Una semana más de entrenamiento

El Hércules pondrá fin este domingo en Ibiza a una temporada convertida en pesadilla. Lo único en juego en este partido es la clasificación del conjunto blanquiazul para la Copa del Rey que conseguirá con una victoria ante un rival ya descendido. El equipo entrenará una semana más antes de marcharse de vacaciones.

Duro trabajo le espera al club para negociar rescisiones con jugadores con contrato con los que no cuenta para la próxima temporada. Los casos más evidentes son los de Ander Vitoria o Sergio Marcos, jugadores que se llevan una parte importante de los recursos económicos y no han dado el nivel. También tiene contrato Míchel aunque su futuro es una incógnita.Se esperaba más de su rendimiento tras la gran apuesta que hicieron ambas partes. El centrocampista tiene posibilidades de entrar en el nuevo proyecto deportiva de la entidad que todavía desconoce si finalmente Luis Castillo asumirá el cargo de presidente tras la primeras confrontaciones con el máximo accionista.

Riera, frustrado

El central del Hércules Roger Riera afirmó que la temporada que está a punto de finalizar ha sido «frustrante» para él, ya que pese a haber disputado de protagonismo no se ha podido alcanzar el objetivo de pelear por el ascenso. «No es que la temporada se he haya hecho larga, sino que ha sido frustrante», dijo el catalán, quien garantizó que el Hércules mantendrá la competitividad en la última jornada «por orgullo y el escudo al que representamos». Riera asumió que el campeonato del Hércules «no ha sido bueno», si bien también sacó conclusiones positivas como «haberlo jugado casi todo representando a un club histórico y en el Rico Pérez».

El jugador no quiso especular con su futuro, pero aseguró que fichar por el Hércules es un «reto bonito» para cualquier futbolista. «Este club te reta y los jugadores buscamos motivación», indicó. El central no se atrevió a afirmar que la camiseta del Hércules puede pesar en exceso a algunos jugadores y censuró el comportamiento de los aficionados que invadieron el campo tras la derrota ante el Alzira. «Comparto y comprendo su frustración, pero esa no es la forma, saltando al campo y con amenazas», comentó Riera, quien recordó que ya tuvo que salir escoltado de la Policía en edad formativa tras ganar con el Barcelona un torneo en Madrid.

En cuanto al partido ante el Ibiza, ya descendido, el defensa dijo que es un equipo que desde que descendió juega a «tumba abierta». «Son partidos con muchos goles, a favor y en contra. Tenemos que ser capaces de darle calma al partido, de dominar y de correr cuando nos interese», explicó Riera.