Se mantiene la incertidumbre sobre si Luis Castillo asumirá la presidencia del Hércules o finalmente Enrique Ortiz debe cambiar de plan. El hotelero alicantino no viajará a Ibiza este fin de semana con el equipo como en principio era su idea al no tener todavía claro si decide aceptar la propuesta del constructor alicantino. Ambas partes se han dado un tiempo de reflexión antes de comenzar con el nuevo proyecto para la nueva temporada. Sigue en el aire, por tanto, que el miércoles sea la presentación de Castillo en el Hércules y todo apunta a que deberá aplazarse por segunda vez si no llegan a un acuerdo en las próximas horas. La falta de autonomía en el club y las críticas del entorno al poco tiempo de hacerse oficial su nombramiento han hecho que el hotelero alicantino se tome un tiempo antes de acceder a la presidencia.