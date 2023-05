Penúltima rueda de prensa de Lolo Escobar de la temporada y la tensión es evidente. El técnico del Hércules, dolido por las críticas, reiteró su deseo de cumplir el año de contrato que tiene firmado y compara su situación a una «trituradora», aunque entiende la frustración del entorno por no haber conseguido el objetivo. El Hércules disputa el domingo el último encuentro de la temporada en Ibiza con la clasificación para la Copa del Rey como único objetivo por el que luchar.

«Voy con muchísima motivación al partido. Vamos a intentar ser sextos, que es un poco el mal menor que hay ahora mismo en estos tres puntos que hay en juego. Casi que me motiva más quedar sexto que jugar la Copa del Rey aunque una cosa lleva a la otra, sinceramente. Hay que quedar lo más arriba posible a nivel clasificatorio, que puede ser un alivio viendo cómo ha ido el año», señaló Lolo en la sala de prensa.

Preguntado sobre su continuidad, fue claro: «Por supuesto que me gustaría cumplir el año de contrato que me queda. Porque tenga críticas o contrariedades no va a hacer cambiar cómo me siento aquí. Me siento perfecto y con ganas y fuerzas de seguir trabajando aquí. Cuando uno empieza una cosa le gusta terminarla y pienso que no la he terminado». El técnico señaló además que todavía no ha reflexionado sobre lo sucedido: «Me gusta terminar las cosas y después pensar, aunque tampoco hay que pensar mucho. Tengo bastante claro el análisis de las cosas que han pasado . Cuando no cumples el objetivo te sientes decepcionado. Al final todo te decepciona porque no cumples».

El técnico considera normal que quiera tener opinión sobre la confección de la plantilla la próxima temporada tal y como señaló la pasada semana: «Se ha encendido el interruptor de la trituradora. Ahora mismo está en ‘on’ y todo lo que yo diga va a hacer que me trituren. Entonces debe ser malísimo que un entrenador quiera opinar o hablar de perfiles con una comisión deportiva. Si esto también está mal no hay problema, yo sigo con mi ruta y sé lo que tengo que hacer para intentar ser lo más competitivo posible».

Escobar dejó clara su buena relación con el secretario técnico Paco Peña: «Le he cogido muchísimo cariño en poco tiempo. Me ha respetado y me ha dejado trabajar muy a gusto y muy tranquilo. No le puedo poner ni un solo ‘pero’. Me lo ha hecho muy fácil».

Sobre la alineación del pasado domingo ante el Atlético Saguntino que generó críticas, el técnico justificó sus decisiones. «El domingo hice cambios porque creo que es lo mejor para ganar. Ni me he vuelto loco, ni me he pegado un golpe en la cabeza ni me he caído de la cama. Cojo y pongo a los que veo que están mejor de ritmo, de motivación y de entrenamiento para ganar el partido. Lolo no se ha vuelto loco. Saca lo que cree que es mejor. Tuve la fortuna de que anotamos en el minuto 95, si no más a la trituradora, pero hago lo que creo que es lo mejor para ganar», señaló el entrenador del Hércules, muy molesto con las críticas y con mucha seridad durante toda la rueda de prensa.

«Aquí todo el mundo tiene razón de sentirse como se siente porque son muchos años de decepción y frustración. Eso se cambia con victorias. Si vienen será todo más fácil. Como no han venido, la trituradora se enciende y lo entiendo porque es parte de mi profesión. Asumo las críticas, los golpes... Es mi trabajo. Entiendo la frustración de todo el mundo pero que no piensen que yo estoy menos frustrado o decepcionado», añadió Escobar.

«El partido de Olot fue una hostia de realidad para todos. Estamos en una tensión competitiva jugando todo finales que al final el cuerpo desconecta un poco y se relaja», señaló el técnico sobre los últimos entrenamientos. Por último, Escobar quiso destacar las horas dedicadas para tratar de cumplir el objetivo: «Hemos mejorado lo que había cuando llegamos pero no ha sido suficiente. Sé las horas que hemos hecho, sé los minutos de relajación que he tenido en esta ciudad, que he ido solo tres veces a la playa».