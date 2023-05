El Hércules acudió a Ibiza en busca de un premio menor, clasificarse para la Copa del Rey. Los de Lolo Escobar cierran la temporada con la tristeza de verse fuera del Play Off. Para lograr el objetivo el técnico apostó por un once plagado de centrocampistas, con sólo Alvarito como jugador con un claro perfil ofensivo. Una radiografía de una campaña donde el ataque lastró el proyecto. Eso sí, el empate no valía ante un rival ya descendido a Tercera y que se despedía de la categoría tras una errática campaña metido en la zona de descenso.

El envite arrancó sin ritmo y con la sensación de que no había nada en juego. Los locales con carencias y el Hércules desactivado en los metros finales. La posesión era de los alicantinos, pero sin pegada. El rival agazapado atrás parecía esperar una opción para sorprender a la contra. Los minutos pasaban con un juego insulso e intrascendente en ambas áreas. Otra vez los de Lolo Escobar se apagaron al pisar campo del oponente, la historia repetida de una temporada para olvidar. El primer remate fue de Álvaro de cabeza directo a las manos del meta Ismael. Las ausencias por sanción de Jean Paul y Luque aún amplificaban más las dificultades del equipo para encontrar el camino. Pero como el fútbol es caprichoso, cuando mejor jugaban los locales llegó un centro de Artiles que se envenenó al pegar en un defensor y se convirtió en el primer gol del partido. Un tanto psicológico al lograrlo en el último minuto del primer tiempo. El resultado enmascaraba el mal fútbol de los blanquiazules. Aún así el segundo tiempo arrancó con dos claras ocasiones del Ibiza al que le faltó calidad en el remate. Los minutos pasaban con poco que analizar. El conjunto de Lolo Escobar buscaba finalizar el partido con posesiones largas y horizontales, ante un rival con más voluntad que talento. El Hércules cierra una nefasta campaña con el premio menor de la Copa. El partido fue un resumen de la temporada, un equipo sin carácter y sin gol. Toca volver a remodelar el proyecto en busca de una plantilla que de verdad aspire al ascenso. Ahora se abren mil incógnitas sobre las nuevas caras que deben llegar al club en el apartado deportivo e institucional. Punto y final a una liga triste y muy decepcionante.