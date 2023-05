Es consciente de que no ha realizado su mejor temporada, pero lo que no se le puede achacar nunca es falta de entrega durante todo el tiempo que permanece en el césped. El Hércules está dispuesto a renovar una temporada más al capitán del equipo Raúl Ruiz, pero tendrá que ser a la baja si acepta el defensa alicantino para que pueda tener cabida en la nueva política de fichas que quiere fijar el club para la próxima temporada.

Raúl siempre ha exteriorizado su deseo de continuar en el Hércules, pero está por ver que esté dispuesto a aceptar una rebaja en su sueldo tal y como es el deseo de la entidad blanquiazul. El lateral ha disputado esta temporada 31 partidos y en 30 de ellos lo ha hecho como titular anotando un gol, jugando más minutos que el pasado año. Arrancó la temporada con problemas físicos y ello le ha ido pesando hasta recuperar la forma física, aunque su rendimiento no ha sido el mejor de las cuatro campañas consecutivas que lleva en la entidad.

Pieza básica el vestuario, Raúl es alicantino con enorme sentimiento blanquiazul, por lo que el club no quiere desprenderse de un jugador tan querido entre la afición que siempre responde en el campo y asume la responsabilidad fuera de él. Capitán por méritos, Raúl deberá tomar una decisión en cuanto le llegue la propuesta del club. El tiempo dirá si el alicantino acepta una rebaja en sus ingresos y buscar el ascenso en la que sería su quinta temporada consecutiva u opta por cambiar de destino.

El próximo mes de septiembre se cumplirán 15 años desde el debut de Raúl Ruiz con el primer equipo del Hércules. Lo hizo en partido de Copa, el 3 de septiembre de 2008, contra el Levante, en una eliminatoria que el conjunto alicantino superó en la prórroga. Fue titular y disputó todos los minutos. Fue entonces uno de los más destacados del partido y cumplía de esa forma su sueño de debutar con el primer equipo, tras haber ingresado en la cantera herculana a los diez años.

Tras ello, marchó durante dos años al Castilla y luego pasó por Albacete, San Sebastián de los Reyes, Guijuelo y el AEK Larnaca chipriota. En enero de 2020 volvió al Hércules con el equipo ya en problemas flirteando con la Tercera División.

A sus 33 años, el capitán ha demostrado de sobra que nunca se baja del barco pese a los momentos críticos que se están viviendo en la entidad en los últimos años, pero todo dependerá de la propuesta que prepara el Hércules para él. Nunca ha esquivado la autocrítica. «Sería hipócrita decir que estoy haciendo buen año. He tenido picos de forma física muy buenos, pero no he alcanzado el nivel que demostré la temporada pasada. Soy autocrítico, soy consciente de mi rendimiento y si eso hace que si mi futuro no está dentro del club el año que viene por esto, lo asumiré», señaló hace uno meses el lateral alicantino cuando las cosas ya estaban más que complicadas para clasificarse para el «play-off».

Nadie mejor que él para entender la decepción de la afición y la grada cada vez menos poblada del Rico Pérez. Siempre ha entendido los pitos y la amargura de los seguidores después de tanto tiempo de sinsabores.

Paco Peña y Lolo Escobar trabajan en el equipo de la próxima temporada y a los primeros que señalaron fueron a Mario Gómez, Sergio Marcos, Felipe Chacartagui y Ander Vitoria. Todos ellos han rescindido sus contratos tras su decepcionante temporada.

El club ya tiene vistos a varios jugadores interesantes para el nuevo proyecto, que espera contar con el guardameta Carlos Abad si recibe una interesante propuesta del Hércules.