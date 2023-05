El caso de Ander Vitoria ha calado hondo en el Hércules. El club no está dispuesto a que se repita una situación como la vivida esta temporada con el delantero vasco, al que el club ha tenido que abonar parte gran parte de su contrato después de una lamentable temporada en la que no ha aportado absolutamente nada. Al Hércules le ha salido muy caro su fichaje, pero la dirección deportiva y la propiedad tienen claro que les ha servido de aprendizaje de cara a la nueva confección de la plantilla. Nada de fichar a jugadores ya de vuelta pese a llevar detrás un gran historial. La entidad quiere cambiar el plan para esta nueva temporada y solo se admitirán jugadores «con hambre» dispuestos a dejarse la piel y hacer carrera en el fútbol.

El Hércules tiene claro, por fin, que tener el mayor presupuesto de la categoría no garantiza el ascenso, ni siquiera disputar el «play-off» como ha pasado en esta decepcionante temporada. El ascenso del Teruel o el gran papel del Peña Deportiva son ejemplos que tiene muy presente la comisión deportiva. Presupuestos humildes con jugadores implicados. Es la filosofía que quiere implantar en esta ocasión el Hércules para confeccionar la plantilla sin descartar, por supuesto y como ha demostrado, tener que hacer un esfuerzo económico por algún jugador si fuera necesario. La propiedad no escatimará esfuerzos pero no pueden repetirse casos como el de Ander Vitoria o Sergio Marcos, respaldados por una gran trayectoria deportiva pero caros y sin la implicación necesaria en un proyecto de la exigencia y urgencia del Hércules.

El club blanquiazul apostará por la juventud en esta nueva etapa en la cuarta categoría del fútbol español. Quiere ambición e implicación, fundamental para conseguir los objetivos. La entidad quiere huir de la veteranía salvo en casos puntuales. Ni siquiera el proceder de una categoría superior será requisito para formar parte de la lista de candidatos al Hércules. Paco Peña y Lolo Escobar quieren trabajo, dos jugadores por puesto y máxima profesionalidad en un proyecto que parte de nuevo con el objetivo de conseguir el primer puesto para conseguir el ascenso directo. Nada garantiza el éxito, pero es necesario variar el rumbo y la filosofía de trabajo para conseguir los objetivos tras años en los que el equipo ha ido cayendo en picado firmando cada vez una temporada peor que la anterior. Y siempre con el máximo presupuesto de la categoría o uno de los mayores. La propiedad no escatima en aportar dinero para conseguir un proyecto potente, pero siempre sale mal. Incluso el mercado de invierno no sale nunca fructuoso salvo algún fichaje puntual como el de Artiles esta temporada. No es cuestión de dinero. Ayuda, pero no es la forma para salir de esta infernal categoría.

La comisión deportiva lleva tiempo ya trabajando en la nueva temporada y no ha dudado en plantear las rescisiones de los jugadores que más claro tenía debían salir del proyecto. Ander Vitoria, Mario Gómez, Felipe Chacartegui y Sergio Marcos estuvieron en la lista de bajas desde hace mucho tiempo y su salida se ha materializado nada más finalizar la temporada y los entrenamientos. No hay tiempo que perder y hay que aprovechar lo único bueno que ha dejado la esperpéntica temporada, que es más margen que nadie para construir un proyecto que ilusione, algo que no se conseguirá en la afición hasta que se materialice en el césped.

Pese a los errores en la planificación pasada, Ortiz sigue confiando en Paco Peña para hacer el equipo aunque con la aportación de Lolo Escobar, que esta vez sí podrá sentirse responsable de la plantilla que tenga bajo sus órdenes. Ortiz ha permitido al técnico, que tiene un año más de contrato, que sea parte importante en la configuración del equipo, tal y como era y deseo. Portillo también tendrá su parte de opinión en el proyecto.