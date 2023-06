El Hércules tiene más trabajo adelantado que el pasado año a estas alturas. Ha sido la única consecuencia positiva de no haberse clasificado para el «play-off». La comisión deportiva que encabeza Paco Peña tuvo claro los jugadores con los que no quería contar y en una rápida operación finiquitó a los cuatro (Chacartegui, Ander Vitoria, Sergio Marcos y Mario Gómez) además de atar a Carlos Abad, el jugador más determinante de la pasada campaña y que con su actuación evitó malos mayores.

La enésima revolución de los últimos años traerá un mínimo de 15 caras nuevas en busca de formar un equipo que luche por el primer puesto y el ascenso directo. Y además, con un presupuesto menor que temporadas anteriores ya que ha quedado demostrado que no garantiza el éxito.

El Hércules quiere renovar a Roger Riera, pero no parece sencillo. El canterano del Barcelona maneja ofertas de categoría superior y no es fácil que siga en Alicante, aunque el club mantiene la esperanza en que acepte la propuesta blanquiazul.

El que todavía no ha recibido ninguna oferta es Raúl Ruiz. El capitán siempre ha dejado claro su deseo de seguir en el Hércules una temporada más pero el club todavía no ha movido ficha con el defensa. El Hércules sí que tiene el propósito de contar con el jugador alicantino y le trasladará una propuesta a la baja. Es el nuevo plan del club, que no quiere formar un presupuesto tan alto como el de las últimas temporadas en la que siempre ha terminado en fracaso.

La comisión deportiva que encabeza Paco Peña tiene adelantado bastante trabajo con otros jugadores que espera cerrar en los próximos días. Lo que parece evidente es que este año la plantilla estará mucho antes que la pasada temporada cuando se tuvo que suspender un amistoso ante el Eldense por falta de jugadores. En un mes se espera que esté ya el 90 por ciento de la plantilla cerrada para comenzar el trabajo de pretemporada a mitad de mes.