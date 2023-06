Hay un momento en el que los golpes, los escritos y los verbales, dejan de doler. Unas veces porque los propina gente que no te importa lo más mínimo, que no conoces ni sabe de ti, otras porque entiendes que no puedes detenerte a lamentar cada palo que recibes. Si lo haces, no acabas nunca, no creces, te estancas, te hundes, no te centras en lo importante, descuidas la tarea que de verdad te ocupa, para la que te pagan o pagas. Entenderlo (y asumirlo) cuesta mucho. No es fácil ser diana, ni siquiera es justo infinidad de veces. Por eso, quien no lo supera, desaparece, se pierde en la historia como el aliento cálido de un caimán.

El Hércules está en ese punto. Sus integrantes, más bien. Los que quedan, que no son muchos. Después de amontonar fracasos, de atender desmanes, de ser objeto de burlas, desaires, agravios personales y verdades acuosas, después de sobrevivirse a ellos mismos, al fuego cruzado, a las informaciones interesadas y a las otras, han optado por aceptar la realidad: sí, nos hemos equivocado. LA CASA POR LA BASE Negociar sin urgencia siempre es menos arriesgado La propiedad ha ideado un concepto emocional. Lo ha llamado comisión deportiva. Es un modo de dar pábulo a gente de su confianza, de repartir el peso de la carga, de emborronar la señalización de un único culpable. La integran los dueños, todos, sus consejeros de cabecera, y la lidera el único que cobra por ello: Paco Peña, al que, como a su antecesor, le han dado una segunda oportunidad. Solo hay un asalariado en esa comisión, el resto son voces al otro lado del teléfono, charlas con café, amigos del alma, hay hasta enemigos íntimos. La última palabra siempre la tiene quien pone el dinero. Eso no cambia. El sentimiento trasversal que genera el fútbol, el que nos lleva como muchedumbre a sentirnos parte de algo, llega hasta donde llega, hasta las puertas del neoliberalismo. De ahí no pasa. De cómo se resuelva ese nuevo crucigrama dependerá la consecución del objetivo. El primer mandato establecido es pagar por los futbolistas lo que de verdad valen, no encapricharse con ninguno. Ese precio «justo» se establecerá a partir de la consulta a la comisión. Si no encaja en la opinión mayoritaria, se pasa al siguiente de la lista. Y esa es la verdadera tarea del director deportivo, tener una libreta gruesa de recursos útiles, poner encima de la mesa perfiles contrastados a todos los niveles, no solo en el futbolístico, para contener el gasto y evitar patinazos funestos, desagradables. En esa línea estaba el primer fichaje del Hércules en un mes, el único hasta la fecha. Roger Colomina es joven, tiene ambición, ha demostrado su valía en un equipo competitivo y cada año avanza un poco más en su progresión. No se trata de pagar poco, se trata de pagar lo que cuesta de veras. RENOVAR POR CONVICCIÓN La continuidad se debe ganar en el campo, nunca de palabra En una plantilla de 22 futbolistas con la que se pasan nueve meses de cuitas, viajes, idas y venidas al médico, dramas personales y también días buenos, es muy fácil establecer relaciones afectivas... vinculantes. Es ley de vida. Pero si tu oficio es tomar decisiones objetivas, certeras, resucitar un club en declive, entonces tienes que saber diferenciar. La continuidad de los contratos se gana en la hierba, en la del Rico Pérez, la de Fontcalent, la que crece lejos de Alicante... También en las de caucho. No hay más. El resto es humo, generalmente usado de manera torticera. Tres renovaciones planteadas: Carlos Abad y Roger Riera, por merecimiento estadístico, y la de Iván Martínez, un diamante. De momento ha cristalizado una, la del portero titular. Raúl Ruiz y Diego Jiménez tienen que esperar al encaje defensivo. Con los demás o no se cuenta o se cuenta solo en condiciones muy excepcionales, casi límite. Al Hércules, si no se libra de más contratos, le quedan siete fichas sénior de categoría A, las destinadas a mayores de 23 años, que son un total de 16. Eso significa que hay que acertar de pleno, medir bien, no apresurarse. El catálogo de jugadores, aunque haya quien no lo crea, es infinito, y no hay más que ver quiénes consiguen cada año sus metas para comprender que incluyen muchos nombres de hombres importantes para sus entrenadores que no llenan titulares, gente que se reivindica humildemente. ACERTAR LO ES TODO Los buenos resultados son los que tienen verdadero poder El ánimo es cambiante. Por lo general, en el universo humano, es el dinero el que lo determina. El espíritu vital es diferente si puedes pagarte los anhelos. El fútbol es un ecosistema inusual. Es de los pocos lugares en que aún, quienes no tienen tantos billetes como los que lo juegan o sus pagadores, pueden hacerse oír, mostrar abiertamente su emoción, su rabia, y hacerlo sin disimular, hasta sin educación. Es tan adictiva esa sensación apócrifa de justicia poética, que vuelve a todos vulnerables al éxito y al fracaso, separados por una línea menguante. Si sobrevives mucho en un club, te jalearán y te pitarán, te amarán y te odiarán. Es así. Hasta las adhesiones más inquebrantables sufren crisis, juicios sumarios. Cuando el balón no da puntos, todo salta por los aires, todo, da igual quién seas, lo que hayas hecho o de dónde vengas. Y al revés ocurre igual. Si al final las cosas salen, la pelota entra y acostumbras al público al triunfo, se instaurará raudo el estado de felicidad. El resto es humo, tipos defendiendo una cosa y la contraria sin inmutarse; filias y fobias, cuentas pendientes, infidelidades... El debate es infinito, interesa que lo sea. Entonces, ¿qué diferencia a un héroe de un villano? En el fútbol es fácil: el primero gana.