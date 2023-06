Las obras urgentes para subsanar los elementos estructurales que requieren más atención dentro del José Rico Pérez no se verán afectadas por el cambio de gobierno en la Generalitat. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) asegura que el contrato firmado con la empresa encargada de acometer la reforma en la primera fase, «la destinada a las acciones de conservación más perentorias», sigue vigente más allá de quién ocupe la dirección del Govern valenciano, indican desde el organismo económico.

Sin embargo, el banco del Consell, dueño legítimo del estadio, no puede asegurar que eso implique presencia de operarios cada día, ya que es la contrata la que determina el ritmo y los turnos de trabajo. Fuentes del Hércules aseguran que desde mediados de la semana pasada, la labores de remodelación se han detenido, pero el IVF indica que ese parón, que tilda de «momentáneo» no obedece a una decisión política, y que si las tareas de acondicionamiento han cesado, –de lo que no tienen constancia–, se habrá debido a que la firma encargada de desarrollar las intervenciones ha decidido distribuir de esa manera la faena.

El dueño del estadio insiste en que «bajo ningún concepto» ha ordenado que se paralicen los trabajos, ni siquiera se le ha pasado por la cabeza, esgrime

Para el banco del Consell, «no hay razón alguna para detener la intervención» aprobada hace meses por el pleno porque la partida extraída del presupuesto está adjudicada y no tiene vuelta atrás dado que el gasto ya está justificado. Es una necesidad de la instalación y no una medida política, insisten las mismas fuentes. En esta línea, el IVF explica que se han iniciado los trámites para la redacción de una adenda a ese primer contrato que permita inyectar una segunda cantidad del dinero reservado por la conselleria de Hacienda que ha de emplearse en remozar de urgencia el José Rico Pérez, un monto cercano al medio millón de euros, según informó en su momento la Generalitat.

La obras de sustitución del hormigón en las partes más dañadas, que arrancaron el 22 de mayo, seguirán mientras no se subsane del todo los males estructurales más graves y los relativos a la seguridad de los aficionados: accesos, escaleras, vallas, barandillas, asientos... Esta segunda parte está sujeta a la Ley de contratos de sector público, que es, a juicio del Consell, la garantía de que la ejecución del proceso no puede pararse porque ya está adjudicado y cumple con todos los requerimientos normativos.

De momento, mientras no se escenifique el cese del director, el responsable del banco autonómico continúa siendo Manuel Illueca, que es quien supervisó en primera persona el comienzo de las tareas de saneamiento el mes pasado. Estas actuaciones son independientes de la gran reforma integral, mucho más ambiciosa, y que se debería emprender más adelante si el nuevo Govern liderado por Carlos Mazón decide dar continuidad al anuncio de su predecesor, el socialista Ximo Puig, que abogó por convertir el descuidado estadio blanquiazul en un recinto multiusos moderno a modo de complejo Arena.