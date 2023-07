Lolo Escobar siguió participando en las decisiones de la planificación del Hércules cuando ya tenía claro que no quería seguir. A pesar de ello, escondió hasta el final su deseo (irrenunciable) de marcharse de Alicante traicionando la confianza de quien dio la cara por él ante todo y frente a todos, Paco Peña. Era bastante deducible atendiendo a la sucesión de acontecimientos, a los tiempos escogidos para mover ficha, pero el propio técnico se encargó ayer de corroborarlo durante su presentación como entrenador del Algeciras, seguramente de forma muy consciente.

«Desde el primer día que me senté con el presidente, no me generó dudas. Lo hablé con mi mujer y quería formar parte de esto lo antes posible. Se ha alargado, ha sido difícil y ha habido que pelearlo. Por fin estoy donde quiero estar y donde espero estar muy a gusto», dijo Lolo Escobar en su primera alocución como preparador del conjunto gaditano, que casi parte de cero después de una temporada en la que peleó por no descender hasta la última semana, en Primera RFEF.

2 AÑOS Firma Lolo Escobar en su nuevo destino ► Pero el Algeciras se reserva la posibilidad de romper el contrato de manera unilateral si no se logra el objetivo.

A juzgar por sus aseveraciones, el extremeño estaba realmente a disgusto en Alicante y no debió sobrevenirle de la noche a la mañana, venía de largo. Su agente era muy consciente y le buscó acomodo en otro destino. Nadie satisfecho se sienta a hablar de futuro con el presidente de otro club mientras participa de las decisiones del que le sigue pagando si está a gusto en él, si no duda de sí.

«Tengo que agradecer la paciencia y la tranquilidad que ha tenido el Algeciras, la paciencia que ha tenido mi agencia, y también a mí por no perder los nervios, porque tenía muy claro que quería estar aquí. Se ha dilatado en el tiempo, pero estoy donde quiero estar», subrayó Lolo Escobar, muy conforme por la manera en la que manejó la situación sin dar muestras de desazón, convenciendo a todos a su alrededor, en Alicante, de que no pasaba nada. Tal vez por eso la negociación de su rescisión fue de todo menos relajada.

«Quería salir de Alicante. Y todo lo que se ha montado, lo único que hace es ponerme en valor a mí. Si hubieran querido que saliera no se habría montado tanto revuelo», señala dando a entender con ello que le valoraban mucho y por eso no se facilitó su carta de libertad. Sin embargo, como le ocurrió tantas otras veces desde su llegada al equipo blanquiazul, la respuesta a la prensa le vuelve a jugar en contra, a dejarle en un lugar incómodo.

No se sentía menoscabado por la entidad, ni por su directiva, ni por su jefe directo, todos le valoraban, y eso elimina de la ecuación ese factor como detonante para su espantada a dos semanas del comienzo de una pretemporada que él mismo diseñó siendo muy consciente de que no estaría en ella, aunque se cubrió las espaldas... por si acaso. «Todo lo que ha ocurrido es pasado y no me gusta volver sobre las decisiones que tomo. Estoy tan ilusionado de estar aquí, que ojalá empezara la pretemporada mañana. De todo lo demás, prefiero ni hablar».

Su llegada a Algeciras ha supuesto una liberación para el técnico de Don Benito, al que el Hércules concedió el deseo de convertir a Carlos de la Nava en el pilar fundacional de su proyecto en Alicante a pesar de no haber logrado ni el objetivo mínimo, acabar entre los cinco primeros de un grupo en el que solo ha subido el campeón, lo otros cuatro cayeron en la primera ronda del «play-off».

El miedo escénico, la inseguridad generada en el entorno con la involución del equipo, las dificultades como local el elevado nivel de exigencia , la delicada relación de la masa social con los administradores de la SAD, que se recrudece cuando los resultados no acompañan... Todo eso pesó más en Lolo que la fe ciega de Peña en su entrenador, quien, a más de 500 kilómetros, en otras circunstancias, en un ambiente a favor, rodeado de caras nuevas, interrogado por voces diferentes, cerró su comparecencia con acuse de recibo:

«Todo entrenador quiere tener una afición como esta [refiriéndose a la del Algeciras], una afición que aprieta. Recuerdo el recibimiento al equipo el día del Tropezón [partido de 2013 con el que los albirrojos sellaron el ascenso a Segunda B]. Pensé, joder, si nosotros tuviéramos todo eso... Lo primero que tiene que hacer una afición es que vaya con el equipo a muerte», avisó Escobar, a quien disgustaba lo que se vivía en el Rico Pérez.