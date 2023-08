Cuatro partidos amistosos y ningún gol de los delanteros del Hércules, un clásico del conjunto blanquiazul hasta en pretemporada. Paco Peña se ha dejado para el final el fichaje de un «9» con el que no se debe fallar como en los últimos años. De él van a depender casi todas las posibilidades de luchar por el ascenso, por lo que el secretario técnico debe tomarse todo el tiempo que haga falta, Enrique Ortiz desembolsar todo lo que se precise sin escatimar y apostar por lo seguro por una vez en infinidad de años.

El gol cuesta dinero y habrá que pagarlo sí o sí. Es clave para evitar otra decepción mayúscula que nadie soportaría ya. El equipo pide tanta pólvora que la ficha de Jean Paul puede temblar si el club encuentra dos delanteros de absolutas garantías. El francés es todo lucha y entrega pero no es suficiente con ello para calmar las exigencias del Hércules ni para obtener resultados. Se precisan goles, rematadores contundentes, jugadores con experiencia y solvencia ofensiva y Jean Paul ahora mismo no parece ser la solución del conjunto blanquiazul. No basta con el cariño de la afición hacia un jugador que creció desde el filial, en el Hércules ya solo cuentan los resultados y no existe margen de fallo ni sentimentalismos que valgan. O se fichan dos delanteros o habrá problemas. El Hércules ha anotado dos goles en cuatro partidos, uno de Juanmi y otro del juvenil Guti y solo ha encajado gol de penalti. Ahora vienen dos pruebas de fuego importantes ante el Cartagena B y el Atlético Baleares para calibrar bien el estado actual del equipo.

Los aficionados herculanos y fieles seguidores que anhelan ver al equipo triunfar se encuentran inquietos por la falta de contundencia en el área rival que ha sido una constante en las temporadas pasadas. Los números no mienten y, en esta pretemporada, la falta de efectividad de cara al gol se ha manifestado con claridad. El Hércules ha luchado por mantener el control del balón y desarrollar un juego vistoso y vertical, sin embargo, la falta de acierto a puerta ha resultado ser de nuevo su talón de Aquiles.

Al margen de la falta de efectividad ofensiva, el Hércules de Rubén Torrecilla está ofreciendo pinceladas de buen fútbol en esta pretemporada. El técnico exige verticalidad, velocidad, llegada, contundencia defensiva y actitud y todo ello se ha podido apreciar en los primeros cuatro partidos de pretemporada en los que el trabajo de Juanmi, Ketu, De la Nava o Samu Vázquez ha sobresalido en los minutos que han estado sobre el césped. El Hércules ha generado ocasiones y eso ya es importante aunque ni mucho menos suficiente. El equipo se ha construido con una combinación interesante de juventud y veteranía en la que la entrega está siendo uno de los puntos más esperanzadores en estas primeras semanas de preparación, algo que ya está por encima de lo apreciado en las últimas temporadas. El equipo tiene hambre y el técnico habla claro, sin titubeos y consciente de la exigencia que tendrá su trabajo en un Rico Pérez altamente inflamable si algo se tuerce.

Mejoría en defensa

El Hércules ha dado un salto de calidad importante en defensa respecto a la pasada temporada. La broma pesada de Djaló y Leiva ha quedado bien aprendida y en esta ocasión se ha fichado como se debería haber hecho antes con centrales de calidad como Josema, Juanmi y Nolan junto a la renovación de Sergi Molina, que está siendo uno de los más destacados del equipo tras salir de una larguísima lesión.

Más de 2.000 abonados acumula ya el Hércules días después de iniciar la venta física de los abonos en el Rico Pérez. No falta ilusión en los aficionados blanquiazules pese a las bofetadas recibidas año tras año. Una temporada más en el pozo que arranca en tres semanas ante el Espanyol B, tiempo en que el club debe contratar a uno o dos delanteros que marquen las posibilidades de este Hércules.

Lo que es indudable es que la entidad se está esforzando por mejorar en todas las parcelas reconociendo sus infinitos errores pasados. Ha reforzado la estructura del fútbol base tras tomar consciencia de la importancia que supone a largo plazo tener una buena cantera. Tras fichar a un responsable en el consejo, a un secretario técnico y mantener a Dani Barroso como director de la cantera, el club ha cerrado un acuerdo con Acatec para fortalecer el desarrollo futbolístico de jóvenes talentos. Voluntad hay. Solo falta plasmar con acierto las decisiones y que se traduzcan en resultados. También la comunicación se ha fortalecido por fin con un mayor esfuerzo en las redes sociales y en la actividad diaria, clave en la imagen del club blanquiazul en una época como la presente de demanda de información al instante y continua.

Tres semanas para comenzar la temporada y la sensación de que con Torrecilla el equipo camina con seguridad. Sabe lo que tiene entre manos y que solo vale jugar al ataque y ganar. Transmite seriedad y buenas sensaciones y, sobre todo, parte de cero, algo que no hubiera sucedido con el nada añorado Lolo Escobar.

Buenas sensaciones después de las cuatro primeras pruebas ante Alcoyano, Santa Pola, Águilas y selección AFE pero con la seguridad de que sin uno o dos delanteros de garantías el equipo se va a topar con la misma pared de siempre. Y eso ya no tendría perdón.