El miedo es un recurso atávico de supervivencia que te acaba matando si no le plantas cara. Los años fuera del fútbol profesional se amontonan como losas de cementerio y pesan cada vez más. Las malas experiencias sufridas por el Hércules en las últimas pretemporadas tienen a todo el mundo en alerta, demasiado, quizá, para el momento de preparación en el que está el primer proyecto de Rubén Torrecilla, el tercero consecutivo de los alicantinos en Segunda RFEF.

Tres goles en seis partidos, dos derrotas, tres victorias y un duelo, el último, frente al Atlético Baleares (de superior categoría) resuelto en la tanda de penaltis después de llegar al minuto 90 sin que el marcador experimentara modificación alguna a lo largo de la contienda amistosa.

En realidad, trasladado a la competición, serían 10 puntos de 18 posibles, nada especialmente alarmante. Pero los precedentes hacen mella y la ineficacia de los delanteros, un mal que arrastra desde hace más de un lustro esta entidad, no es un buen augurio. Ningún atacante del primer equipo ha visto portería y ya han jugado todos, incluido el último en llegar, la gran esperanza realizadora, Agustín Coscia, que dispuso de poco menos de media hora en el Estadi Balear, en la segunda parte.

DOS AMISTOSOS Esta semana antes de cerrar la pretemporada ► El Hércules, que hoy vuelve al trabajo en Fontcalent después de gozar de descanso vespertino tras regresar de Palma ayer al mediodía, disputa esta semana sus dos últimos encuentros de preparación. Se medirá con el Torrellano este miércoles (23 de agosto), a las 19:30 horas, en el campo municipal Isabel Fernández, y el sábado (día 26) concluirá el ciclo preparatorio con el único duelo en el Rico Pérez que protagonizará antes del comienzo de la competición. Se enfrentará al UCAM, a las 20 horas.

Los tres tantos que ha celebrado el Hércules este verano son obra de Juanmi, un defensa, y del canterano Guti, que ha hecho dos llegando desde segunda línea que han supuesto dos triunfos.

La indefinición arriba y el fantasma abyecto de la sequía en la delantera retiran el foco de lo que realmente preocupa a los entrenadores en verano: el rigor táctico de sus equipos. Todos los preparadores, al menos los que logran cosas reseñables al final del curso, construyen sus proyectos desde atrás, dotándoles de solidez, de limpieza en la salida del balón, de automatismos de posicionamiento y soluciones zonales a los envites ofensivos de sus adversarios. En ese capítulo, el Hércules (puede que los herculanos no tanto) está tranquilo.

Solo dos goles encajados, ambos con Carlos Abad como portero, y los dos desde el punto de penalti, ninguno en acción de juego. Los blanquiazules mantienen bien el dibujo inicial y funcionan las ayudas, una circunstancia que habla bien del estado de forma con el que llega el equipo al inicio de la competición.

Con el once aún por definir, las prioridades de Torrecilla son muy obvias: bloque junto y presión alta en la medida de lo posible, con máximo protagonismo al rápido intento de robo tras pérdida. La idea, maravillosa como postulado, no es fácil de llevar a la práctica, pero, de momento, al cuadro alicantino no se le han visto las costuras ejecutándola más allá de la mayor o menor entidad de los rivales contra los que se ha medido hasta ahora: Alcoyano, Santa Pola, Águilas, Sesiones AFE, Cartagena B y Atlético Baleares.

Los únicos movimientos que puede realizar la secretaría técnica en el mercado sin dar bajas pasan por la incorporación de futbolistas menores de 23 años. La prioridad es un lateral zurdo que compita con Candelas, pero...