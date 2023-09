El tiempo no espera, te pasa por encima si le dejas y te aplasta si se lo pones fácil. Se le puede plantar cara, pero antes o después se sale con la suya. De cada cual depende que esa batalla dure más o menos, sobre todo en el fútbol. La pelota siempre vuelve a rodar, lo hace cada vez más rápido, da igual lo que la hayas mimado antes, lo que ella te haya querido, si nos corres en su busca, te arrincona en el banquillo. Míchel Herrero, en un año, ha pasado de ser titular por aclamación nada más llegar, casi sin entrenar con el resto del equipo, a verse ahora con serias dificultades para rascar minutos.

Es un cambio delicado, una transición emocional llena de sombras que exige un equilibrio mayúsculo, el único que vale para convertir la rabia y la frustración por el rango perdido en energía positiva para volverlo a recobrar. La línea que separa el interés de la desidia en un individuo se desvirtúa con facilidad. Míchel Herrero es consciente de que su tiempo en la «alta» competición se agota. Sabe que es ley de vida, pero se ha sentido señalado, incluso empujado. Ahora es más la gente que le recuerda lo lejos que está de sus mejores días que quienes continúan reverenciando su forma de ejecutar el juego. De estos quedan pocos en la ciudad y la inmensa mayoría están a su alrededor, en su círculo más íntimo.

35 AÑOS El curso pasado disputó 32 de los 34 partidos ► Marcó 6 goles, fue titular 29 veces y el cuarto jugador de campo con más minutos.

El centrocampista valenciano conserva galones de capitán y mantiene intacto su salario a pesar de los intentos de la entidad por retocárselo a la baja. Lo que si varía son los compañeros de viaje. El centro del campo del Hércules sobre el que pivota la idea futbolística de Rubén Torrecilla no le incluye a él (ahora) a pesar de seguir siendo uno de los tres jugadores mejor pagados del vestuario.

Y eso preocupa en las tripas del Rico Pérez, donde se confía en que Míchel –que el año pasado solo se perdió dos partidos, marcó seis goles y fue titular 29 veces–, presente batalla, pero una constructiva, una que valga para incrementar la competencia en un conjunto al que, de nuevo, todos querrán batir porque nadie atesora más pasado glorioso en el sótano de la Segunda RFEF.

Míchel ha perdido un apoyo trascendental en el vestuario, el que le brindaba Raúl Ruiz. De momento, por lo ensayado durante el verano, el centrocampista valenciano no tiene encaje, ni como mediocentro ni como mediapunta. Necesita mejorar su ritmo, su intensidad, su capacidad de desplazamiento para adelantar a Mangada, Colominas, Artiles y Carlos de la Nava. Ellos cuatro pelearán de inicio por las tres posiciones que prevé Torrecilla en su dibujo.

Mucho que decir

Todos han exhibido mejores piernas que el segundo capitán, más capacidad de asociación, más incidencia en el ataque y en la defensa. Míchel terminó mal la temporada, seguramente arrastrado por la inercia colectiva que llevó al equipo a certificar la permanencia en la penúltima jornada pasando apuros, impensables para el rango de jugadores que vertebraban el proyecto sobre el papel.

El valenciano tiene mucho que decir esta temporada y todos imploran porque sea dentro del campo y no fuera. Que sume su talento al beneficio del grupo, que se rebele contra su condición inicial de suplente, que se gane la confianza de un entrenador al que ningún jugador le debe nada, que parte sin peajes, sin dobleces y con el crédito de la grada por haber sido capaz de dar solidez defensiva a un Hércules que el año pasado no supo defender. El peligro del protagonista al que ya no enfocan las cámaras es real... y un arma de doble filo.