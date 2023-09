Las probabilidades de que Rubén Torrecilla repita alineación por tercera vez son altas. Agustín Coscia se volverá a quedar fuera de la lista; Nico Espinosa, que aseguran desde el club que está restablecido de su sobrecarga en el abductor, tiene opciones de jugar el domingo, aunque no de inicio; y Marcos Mendes, que regresó con molestias de Formentera, ha podido trabajar con normalidad los dos últimos días y, si hoy pasa la prueba definitiva, volverá a ser la referencia en punta.

El ariete argentino continúa con el tratamiento regenerador para acabar con la inflación que sufre en el tendón de Aquiles que le impide plantar con normalidad cuando aumenta las cargas de trabajo. El «nueve» del Hércules se ha sometido esta semana a una terapia antiinflamatoria en el centro especializado en el tratamiento del dolor Klinik PM, en Alicante, y el traumatólogo encargado de la supervisión, el doctor Pablo Martínez, confía en que a partir de la semana que viene el jugador ya pueda integrarse con normalidad en la dinámica del grupo.

Nico Espinosa, que aún no ha podido entrar en una convocatoria, sigue quemando etapas hasta poder alcanzar el pico de forma óptimo que le permita regresar a la lista de 18 elegidos por el entrenador. El capitán ha cerrado la última semana a un gran nivel, «con una sonrisa en la cara», según su entrenador, y tiene probabilidades de estar, como mínimo, en el banquillo frente al Torrent.

El técnico tiene claro el reto esta temporada: «Tenemos que disfrutar del campazo que tenemos. Aquí tenemos que venir a disfrutar, a competir y a transmitir a la afición. Jugar en casa no puede ser un sufrimiento nunca», convencido de que los cerca de 7.000 abonados con los que ya cuenta la entidad «le den al equipo «se plus para que el que nuestros rivales sufran si quieren ganarnos».

Después de repetir dos veces el mismo once, Torrecilla explica que no significa que los demás vayan a tener menos peso. «No tengo problema en hacer rotaciones. Llevamos dos partidos y queda mucho. Todo el mundo va a aportar, pero si algo funciona bien no conviene moverlo sin necesidad».

El preparador blanquiazules no ve al Hércules «como el rival a batir del grupo, nosotros tenemos que ser el equipo que tiene que salir a ganar siempre». «No miro el escudo, solo que tenemos que ganar. Si sacamos pecho nos lo hunde rápido cualquier equipo de la categoría», advierte el entrenador extremeño. «Las empresas funcionan si tienen a sus trabajadores contentos y disfrutan de lo que hacen. Y nuestro equipo es eso. Un equipo unido obtiene mejores resultados. Si encima está bien trabajado puede conseguir el doble», esgrime Torrecilla.