El Hércules busca su tercera victoria consecutiva de la temporada en un clima de ilusión en el Rico Pérez. El conjunto blanquiazul recibe este domingo (19.00) al Torrent con la intención de hacer pleno y encaramarse en la primera posición de la clasificación. Pero en el entorno blanquiazul se huye de la euforia y se mantienen los pies en el suelo tras los batacazos de las últimas temporadas, algunos de ellos precedidos de una sonrisa que se fue borrando con el avanzar de las jornadas.

Regresan al Rico Pérez el técnico Vicente Mir y el lateral Raúl Ruiz, que aguantó hasta última hora su fichaje por el Torrent en espera de una oferta del Hércules que nunca llegó. Primera vez que se enfrenta a su exequipo y día muy especial para él después de un gran número de temporadas en Alicante.

El Hércules no se fía de un rival recién ascendido que hasta el momento ha cosechado una victoria y un empate y está situado en quinta posición. El equipo de Rubén Torrecilla desprende muy buenas sensaciones después de dos jornadas especialmente por el gen competitivo que ha demostrado la plantilla. No estará de nuevo Agustín Coscia. La gran apuesta del Hércules en ataque para esta temporada se queda una semana más sin poder debutar por molestias en el talón de Aquiles. La buena noticia a nivel de enfermería para esta semana es la recuperación de Nico Espinosa, que en principio podrá estar a disposición de Torrecilla en el encuentro ante el Torrent, aunque no saldrá desde el inicio y su reincorporación será progresiva para evitar nuevos sustos.

También estará Marcos Mendes después de acabar el último encuentro con molestias físicas. El delantero ha entrenado en el último tramo de la semana con normalidad y salvo sorpresa volverá a ser la punta de ataque del Hércules.

Torrecilla admitió que para su equipo sería importante sumar de nuevo tres puntos el domingo ante el Torrent, ya que recordó que el fútbol «va de ganar, ganar y volver a ganar, como decía Luis Aragonés». «Es un orgullo haber comenzado con dos victorias y trabajamos en sumar otra más, pero no nos fijamos en el pasado», comentó Torrecilla, quien valoró que el Torrent, pese a ser un recién ascendido, ya ha sumado cuatro puntos.

«Ha firmado bien, a jugadores de superior categoría, y es un equipo bien armado. Me preocupa su balón parado y su fortaleza física», señaló Torrecilla, quien no descartó modificar su ya habitual once inicial, si bien precisó que «lo que funciona no es fácil tocarlo». «No tengo problema en hacer rotaciones. Llevamos dos partidos y queda mucho. Todo el mundo va a aportar», señaló el entrenador.